La mesa no descarta denunciar la fiscalia i el TSJC

La declaració no va durar ni deu minuts. El vicepresident primer de la mesa del Parlament, Lluís Corominas, i la secretària quarta, Ramona Barrufet, van voler acabar ràpid “la humiliació” que els suposa haver de declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per haver permès el debat sobre les resolucions del referèndum en el debat de política general. Tots dos van escudar-se en el mateix principi que van utilitzar dilluns la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la secretària primera, Anna Simó: la inviolabilitat parlamentària, que protegeix els diputats de la fiscalització judicial en les opinions expressades al Parlament i els vots emesos per “protegir” la llibertat d’expressió. Precisament, aquest és el dret que els membres de la mesa estudien utilitzar també per emprendre accions legals contra la fiscalia, per haver presentat la querella, i el TSJC, per haver-la admès a tràmit. Ara per ara, però, els investigats encara reflexionen com es podrien concretar aquestes accions.

Ahir Corominas i Barrufet van entrar al Palau de la Justícia amb la intenció de repetir el mateix patró que van seguir dilluns Forcadell i Simó: respondre només a les preguntes del seu advocat, Xavier Melero. Tant Corominas com Barrufet es van reafirmar en tot el que van explicar les seves companyes de la mesa: no van “transgredir” cap resolució del Tribunal Constitucional, sinó que el seu deure era admetre a tràmit les resolucions del referèndum. Corominas i Barrufet es van acollir al principi d’inviolabilitat parlamentària per no contestar les qüestions del fiscal i la jutge.

La figura de la inviolabilitat és la que farien servir els membres de la mesa per actuar contra qui ha decidit iniciar la causa penal contra ells. Lluís Corominas va argumentar que “a qui s’hauria de demanar responsabilitats és als que estan vulnerant els drets dels diputats”. Segons fonts de la defensa, acusar algú d’alguna cosa que no ha comès també pot constituir delicte.

En la declaració institucional que Corominas i Barrufet van fer un cop acabada la seva declaració -també els van acompanyar Carme Forcadell, Anna Simó i Joan Josep Nuet-, el vicepresident primer de la mesa va explicar que és una “contradicció” que la jutge del cas hagi obert diligències d’instrucció “vulnerant” el principi d’inviolabilitat i jutjant “opinions i vots”, ja que això genera “indefensió i inseguretat jurídica”. “O s’és inviolable o no se n’és”, va sentenciar. Per això, Barrufet va insistir que la causa no s’hauria d’haver obert.

Suport d’un miler de persones

El segon episodi de declaracions de membres de la mesa al TSJC va ser pràcticament calcat al de dilluns, amb la citació de Carme Forcadell i Anna Simó. Els investigats van rebre l’escalf de la resta de membres de la mesa, de diputats i entitats sobiranistes i del Govern en ple amb Carles Puigdemont al capdavant, que a través de Twitter els va donar suport: “Els demòcrates mai caminaran sols”. A les portes del tribunal es van concentrar un miler de persones -segons la Guàrdia Urbana-, que, com dilluns, van aclamar els encausats amb crits de “No esteu sols” i “Fora la justícia espanyola”. El sobiranisme ahir es va tornar a posar a prova i els independentistes, tot i que menys que dilluns, van tornar a respondre. Ara caldrà esperar al tercer assalt: el 12 de juny amb Joan Josep Nuet.