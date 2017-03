El primer ministre belga rebutja que els casos de Catalunya i Escòcia siguin comparables

El primer ministre belga, Charles Michel, ha assegurat aquest dijous que hi ha una “ gran diferència” entre Catalunya i Escòcia i ha descrit com a “elements essencials” el respecte per “les regles europees, l’estat de dret i l’ordre constitucional”. En una intervenció al parlament federal belga, després d'una pregunta del diputat l'N-VA Peter Luykx, Michel ha admès que “efectivament hi ha discussions sobre el futur institucional” d’alguns països europeus però que Bèlgica ha de “respectar aquests debats democràtics a Europa” sense posicionar-s’hi perquè són “afers interns”.

El diputat de l’N-VA ha reclamat al primer ministre una resposta sobre Catalunya i l’ha advertit que cal prendre’s “seriosament” la situació actual. Segons Luykx, cal una resposta internacional a la sentència del 9-N per “reforçar la credibilitat de la Unió Europea”. El diputat ha dit al primer ministre que les conseqüències del judici a Mas, Ortega i Rigau “superen l’ordre nacional” i requereixen, “des d’un punt de vista moral”, un posicionament europeu similar al que s’ha pres “amb Turquia”. “No podem oblidar que a Espanya, també, un expresident democràticament escollit ha estat portat davant de la justícia i condemnat per desobediència”, ha dit. s

Luykx, membre de la Comissió d’Exteriors de la cambra federal i un dels diputats que el 2015 va participar en un intercanvi d’opinions a Brussel·les amb el govern català, ha assegurat que la Unió Europea hauria d’acceptar unes hipotètiques Catalunya o Escòcia independents. Per aquest diputat flamenc, tancar la porta a catalans o escocesos seria un “risc” per a la UE, ja que aquests nous estats serien “pro-europeus”. “Ens hem de prendre seriosament la veu catalana i escocesa, no restem indiferents”, ha reclamat.

El primer ministre belga, però, no s’ha mullat, i ha assegurat que no correspon al seu govern pronunciar-se sobre un referèndum i el seu resultat ni a Escòcia ni a Catalunya. Per a Charles Michel, “hi ha regles europees, l’estat de dret, l’ordre constitucional” que “constitueixen elements essencials”. En la seva rèplica, Luykx ha afegit que “el que importa és que, independentment del debat institucional i jurídic” Catalunya obre un debat “moral” que “sobrepassa el marc nacional”.