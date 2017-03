Puigdemont: "Allò que la justícia espanyola condemna ho indultarà el poble de Catalunya votant en un referèndum"

Refermant el seu compromís amb el referèndum. Així ha respost el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, aquest dilluns a la sentència del TSJC que condemna Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau a entre 2 anys i 1 any i mig d'inhabilitació pel 9-N. En una compareixença institucional al Palau de la Generalitat al costat del vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, Puigdemont ha assegurat que tothom que va participar en el 9-N se sent condemnat. "Allò que la justícia espanyola ha condemnat ho indultarà el poble de Catalunya votant en un referèndum".

Segons Puigdemont, e l full de ruta no pateix cap modificació després d'aquesta sentència, i ha assegurat que els catalans votaran en un referèndum "entre les acaballes de l'estiu i principis de la tardor". Abans, Junqueras havia evitat valorar si les inhabilitacions podrien motivar que el referèndum s'avancés al juny.

Ampliant el missatge de refermar el seu compromís amb el referèndum, Puigdemont ha avisat que "res farà replantejar res, més aviat al contrari". "La sentència ens anima a continuar trobant i donant resposta a través de les urnes allà on l'altra part del conflicte no posa ni diàleg ni propostes, sinó que s'entossudeix amb querelles, judicis i sentències condemnatòries", ha avisat. També Junqueras ha pres la paraula per apuntar que sentències com la d'avui el que fan és refermar el Govern en el convenciment de complir els seus compromisos: "Tenim un mandat democràtic molt clar".

En ser preguntat sobre si sentències com la d'aquest dilluns afecten el diàleg, Puigdemont ha respost que perquè això fos així el diàleg hauria d'existir. El president de la Generalitat ha lamentat que aquest diàleg no existeixi malgrat que el Govern així ho voldria: "No veiem una altra forma de resoldre un conflicte polític. O parlem, o parlem", ha apuntat Puigdemont, que ha opinat que "sembla que Europa se n'adona que cal parlar i dialogar sobre bases polítiques". En aquesta línia, Junqueras ha afegit que el Govern segueix disposat a dialogar amb les institucions europees i amb la part de la societat espanyola que ho vulgui.

Puigdemont ha lamentat una sentència "no per esperada menys greu", i ha defensat que Mas, Ortega i Rigau "no van cometre cap altre crim que el d'escoltar la veu dels ciutadans". Aquesta és una opinió compartida per la segona autoritat del país. A Twitter, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha qualificat la sentència "d'injusta" i ha destacat que "la democràcia no s'inhabilita, s'exerceix".

Tot el meu suport a Mas, Ortega i Rigau davant d'aquesta sentència injusta. La democràcia no s'inhabilita, s'exerceix. -CF — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 13 de marzo de 2017

Un estímul per culminar el procés

Al migdia, Puigdemont, havia pres la paraula durant la roda de premsa de Mas, Ortega i Rigau a la seu del Partit Demòcrata (PDECat) per afirmar que el sobiranisme "superarà" aquest "entrebanc" i que, fins i tot, les inhabilitacions "estimularan tot aquell que pugui tenir dubtes de continuar endavant".

"El Govern continuarà acreditant davant del poble aquell compromís contret i sustentat en una majoria parlamentària", ha afirmat Puigdemont, que ha assegurat que el sobiranisme "a cada dificultat surt més reforçat". Puigdemont ha defensat que "fins ara res ha aturat" el procés, i que això és perquè "qui veritablement hi ha darrere és el poble de Catalunya".

A principis de febrer, quan va acabar el judici del 9-N, Puigdemont ja va rebre els tres acusats -ara ja condemnats- al Palau de la Generalitat. Aleshores va assegurar que el govern espanyol era a temps de rectificar, fins i tot en temps de descompte. "És a temps de dialogar i escoltar al votant d'una taula política. I jo ho espero", va respondre Puigdemont quan se li va preguntar quin esperava que fos el següent pas de l'Estat.