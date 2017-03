El nomenament d’Encarna Roca fractura el TC

Vuit vots a favor i quatre abstencions. És el resultat de la votació per la qual el conservador Juan José González Rivas i Encarna Roca -escollida en la quota progressista però alineada últimament amb els magistrats proposats pel PP- van convertir-se ahir en president i presidenta del Tribunal Constitucional, tal com havia avançat l’ARA. Les dues designacions van tirar endavant amb els únics vots dels magistrats del PP i el de Roca. Els vots en blanc corresponen als quatre proposats pel PSOE, que volien el catedràtic Fernando Valdés com a número dos de la institució.

La fractura de l’alt tribunal en la designació dels dos càrrecs va ser motivada pel nomenament de Roca. La diferència de vots contrasta amb la unanimitat amb què van sortir escollits Pérez de los Cobos i Adela Asúa -proposada pel PSOE amb el suport del PNB- el 2013. Les quatre abstencions contra Rivas i Roca van ser la del mateix Valdés, la de l’expresident interí del Suprem Juan Antonio Xiol i les dels recentment nomenats Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general de l’Estat, i María Luisa Balaguer, catedràtica de dret constitucional.

Roca, també magistrada del Suprem però a la sala civil, i catedràtica de dret civil a la Universitat de Barcelona, va ser proposada al TC pel PSOE amb el vistiplau de CiU, però ahir no va comptar amb el vot favorable dels progressistes. La professora catalana ha respectat la unanimitat del TC en totes les resolucions contràries al procés independentista, i a més, va ser ponent de la sentència que va aixecar el veto del Parlament a les corrides de toros.

El PP no vol un altre militant

La presidència serà per a González Rivas. Al final, les pressions del govern espanyol han tingut efecte i han aconseguit doblegar les intencions del conservador Andrés Ollero (exmilitant i exdiputat del PP i membre de l’Opus Dei, també vetat pel PSOE) de presidir el tribunal.

Si hagués sigut nomenat s’hauria convertit en el segon president consecutiu que en algun moment hauria tingut carnet del partit de Mariano Rajoy, després del president sortint, Francisco Pérez de los Cobos. Tant el PP com el PSOE pensaven que el perfil d’Ollero no és l’adequat per afrontar les pròximes decisions sobre el procés.

González Rivas és, com Ollero, molt conservador i de fortes conviccions religioses. En la seva trajectòria al TC consta la seva oposició a la llei del matrimoni entre persones del mateix sexe, i quan era al Tribunal Suprem va defensar l’objecció de consciència en l’assignatura d’educació per a la ciutadania, impulsada pel PSOE en l’època de José Luis Rodríguez Zapatero. El nou president del TC és expert en dret constitucional i procedeix de la judicatura, on va arribar a ser magistrat de la sala contenciosa administrativa del Suprem. També és lletrat de carrera del mateix Tribunal Constitucional.