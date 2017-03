"La nostra lluita és un reflex de la lluita pels drets civils americans": Puigdemont a Harvard, en 10 frases

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pronunciat una conferència a la universitat de Harvard (Boston), en què ha insistit en la demanda del referèndum i ha denunciat la manca de respecte de l'Estat espanyol a les llibertats dels catalans. Aquestes són les deu frases més destacades de la conferència:

1. “La sentència del TC sobre l’Estatut va enderrocar la relació bilateral entre Catalunya i Espanya”



2. “Sense l’anhel democràtic dels ciutadans –el We the people– no hi ha legalitat possible”



3. “Tot i el rebuig del govern espanyol, la nostra proposta de diàleg continuarà oberta fins l’últim dia”



4. “Si el govern espanyol continua rebutjant el pacte, Catalunya farà el referèndum igualment”

5. "El 70% dels catalans tenen arrels fora de Catalunya. No és una qüestió de nacionalisme (...) Aspirem a mantenir i millorar les relacions amb Europa, Espanya i el món".

6. "Josep Puig i Cadafalch, el president de la Mancomunitat (...), va dir en un discurs que "tots els esforços per superar la vella política a Espanya, renovar-la i regenerar-la, han fallat". Ho va dir el 1923 i ara, quasi 100 anys després, sentim que estem en la mateixa situació".

7. “La nostra lluita és un reflex de la lluita pels drets civils americans. El govern espanyol ha d’escoltar la gent i respectar els drets civils”.

8. "[Artur Mas, Joana Ortega, i Irene Rigau] van ser condemnats per permetre als catalans participar en una consulta democràtica. (...) Es tracta de tot això: del poder d'expressar la nostra veu en una Espanya que no ens vol escoltar, que no vol escoltar els seus propis ciutadans"

9. "La Constitució va ser aprovada en referèndum, l’Estatut també i l'actual conflicte ha de ser resolt mitjançant un referèndum"

10. “Nosaltres, com vosaltres, també creiem que la democràcia es basa en la voluntat del poble. Creiem que les institucions comencen amb les paraules We, the people".