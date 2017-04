Podem ofereix a PSOE i C’s una moció de censura contra Cifuentes a Madrid

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha ofert aquest dimecres a PSOE i C's la possibilitat de presentar una moció de censura per desbancar el PP del Govern de la Comunitat de Madrid, després de l'operació contra la presumpta corrupció al Canal d'Isabel II. Així ho ha anunciat en roda de premsa al Congrés, en la qual ha puntualitzat que ja ha parlat amb el secretari general de Podem a Madrid, Ramón Espinar.

Per a Podem, el PP és " el partit més corrupte d’Europa". En declaracions als mitjans, el secretari d’Organització, Pablo Echenique, ha lamentat el clima "d’impunitat" del que s’afavoreixen els populars i ha destacat que, en qualsevol altre país d’Europa, Mariano Rajoy hagués dimitit fa una dècada "per la mil·lèsima del que sabem". La citació com a testimoni del president del PP pel cas Gürtel i la detenció de l’expresident madrileny demostren, segons ell, que és necessari fer campanyes de sensibilització com el Tramabus, que va posar en marxa Podem dimarts passat. "Tot i que ho pugui semblar, he de dir que el Tramabus no està coordinat amb la Justícia", ha afegit irònicament.

Malgrat les justificacions de la presidenta de la Comunitat, Cristina Cifuentes, des de l’Assemblea de Madrid, la portaveu de Podem, Lorena Ruiz, ha afirmat que la seva manera de denunciar la corrupció és exactament la mateixa que la de l’antiga presidenta Esperanza Aguirre. "Si Aguirre es va fer famosa per la seva cèlebre frase ‘jo vaig destapar la Gürtel’, Cifuentes ara presumeix que és ella qui ha denunciat la corrupció del Canal", ha lamentat.

C’s denuncia la "motxilla de corrupció" del PP

La "motxilla de corrupció" del PP es descompon a Madrid, segons el president de C’s, Albert Rivera, que ha considerat que les últimes detencions són només "la punta de l’iceberg". "Van gairebé a imputat per dia", ha recordat tot apuntant a Rodrigo Rato, al ja expresident de Múrcia i, també, a la citació de Mariano Rajoy per declarar com a testimoni en el cas Gürtel. Ara bé, Rivera, que manté diversos acords amb els populars, per exemple a la mateixa Comunitat de Madrid, ha assenyalat que, mentre el PP segueixi guanyant eleccions, "el que pot fer l’oposició és controlar-lo, posar comissions d’investigació en marxa i exigir-li canvis".

També a Ciutadans, el portaveu del partit a l’Assemblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha considerat que "el PP ha gestionat Madrid com una organització criminal que ha saquejat el Canal i la regió i que s’ha rigut dels madrilenys a costa dels seus impostos. Per això, C’s reclama explicacions a la presidenta de la comunitat, Cristina Cifuentes, consellera del Canal d’Isabel II quan Ignacio González era el president del govern de Madrid.

El PSOE ataca a Cifuentes

La detenció de l’expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González ha generat un reguitzell de crítiques per part de la resta de partits polítics, especialment des de l’Assemblea de Madrid. La secretària general del PSOE madrileny, Sara Hernández, ha criticat aquest dimecres la "permissivitat" amb la corrupció de la presidenta de la comunitat, Cristina Cifuentes. "No acaba d’arribar. Va seure al costat dels que avui estan detinguts", ha recordat. El nou cas de presumpta corrupció és, segons els socialistes, una "vergonya" a nivell autonòmic i estatal. En tot cas, ha evitat reclamar la dimissió de Cifuentes per "respecte a la tasca de la Justícia". "No vull tractar el tema amb demagògia, el que exigim és que doni explicacions", ha conclòs.

La presidenta andalusa i candidata a les primàries del PSOE, Susana Díaz, també ha carregat durament contra el PP. "El que s’està veient amb claredat és que en les últimes dècades el PP ha tingut una relació tèrbola amb el diner i les institucions". En aquest sentit, González és un més dels dirigents populars que s’uneix a la "col·lecció", un fet que "fa mal a la democràcia".

També el president de la Generalitat Valenciana ha volgut opinar sobre el nou cas de corrupció a la Comunitat de Madrid. Ximo Puig ha reclamat al PP que assumeixi responsabilitats i, sobretot, "que torni tots els diners que ha robat als ciutadans". Segons ell, tant en el cas Gürtel com en del Canal d’Isabel II es demostra que hi va haver un temps en què el PP "creia que era impune a qualsevol activitat de caràcter il·lícit a l’hora de finançar-se il·legalment".