Ortega: "Crec que és un error buscar la desobediència [per al referèndum], hi ha altres camins"

L'exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, ha descartat aquest dissabte en una entrevista a RAC1 fer servir la desobediència en cas d'un referèndum no pactat amb l'Estat. "Crec que és un error buscar la desobediència, hi ha altres camins", ha assegurat Ortega en la seva primera aparició als mitjans després del judici pel 9-N d'aquesta setmana.

Sobre el referèndum per la independència que la Generalitat vol celebrar abans de l'estiu, Ortega s'ha desvinculat d'una decisió unilateral. "S'ha frivolitzat amb el concepte de desobediència. Sembla que ara sigui una moda. S'han de fer les coses ben fetes", ha afirmat. L'exvicepresidenta ha recuperat les paraules del president de Catalunya, Carles Puigdemont, per recordar a l'Estat que encara que estigui "al temps de descompte", encara hi ha temps per al diàleg. "Estic convençuda que es trobaran els mecanismes per poder fer el referèndum de manera que tothom hi pugui participar", ha assegurat.

Qui és qui al judici contra Mas, Ortega i Rigau pel 9-NOrtega ha relatat la seva experiència durant els cinc dies frenètics en què el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha jutjat l'exvicepresidenta, l'expresident Artur Mas, i la exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau per permetre la consulta sobiranista del 9-N. Ortega s'ha mostrat "convençuda" de què aquest procés ha estat un judici polític i ha afirmat que no hi ha arguments que permetin la inhabilitació (de 9 anys per a Ortega i Rigau i de 10 per a Mas) que demana la Fiscalia. "Cap ni un". En aquest sentit, ha desitjat "que s'imposi la força de la llei d'allò que és just".

La política catalana ha explicat que "ho he passat molt malament" durant els cinc dies de judici, encara que ha agraït el recolzament de les persones que es van concentrar davant el Palau de Justícia. Sobre la natura del 9-N, Ortega ha defensat que "va ser un acte de democràcia compartida, no de desobediència" i ha assegurat que van ser els voluntaris qui van executar la consulta. "El govern no ho hauria pogut aturar", ha declarat.

Sense presència d'Unió al judici

D'altra banda, Ortega ha admès que després de la consulta el líder d'ERC, Oriol Junqueras, "va demanar el meu cap". Tot i així, ha respectat aquesta postura i ha afirmat que entra "dins el joc polític". No obstant, l'exconsellera d'Unió ha lamentat que va estar "molt qüestionada" per formar part d'aquest partit polític. "Era com si el meu compromís amb el procés no comptés", ha criticat Ortega, que ha assegurat que el seu compromís amb el 9N va ser "absolut".

A mode d'anècdota, Ortega ha confirmat que cap dirigent d'Unió la va acompanyar durant el judici. "Només el meu germà", ha explicat durant l'entrevista a RAC1. Tot i així, ha explicat que el líder de la formació, Josep Antoni Duran Lleida la va trucar el primer dia de les declaracions davant el tribunal, però no hi va assistir perquè, suposa, "estava de viatge".