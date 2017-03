El parlament britànic crearà un grup de discussió sobre Catalunya

El parlament britànic oficialitzarà el proper 14 de març la creació d’un grup de discussió sobre Catalunya. L’anomenat All-Party Parliamentary Group (APPG) el formen 20 diputats dels principals partits amb representació a la Cambra dels Comuns, des dels conservadors fins als laboristes passant pels liberal-demòcrates, el Partit Independentista Escocès (SNP) i el Partit Nacionalista Gal·lès, Plaid Cymru. La iniciativa es va començar a gestar al desembre, quan el Delegat de la Generalitat al Regne Unit, Sergi Marcén, va ser convidat a explicar el procés català a Westminster. El diputat de l’SNP George Kerevan, crític amb la judicialització del cas català, ha estat un dels impulsors del grup.

Entre els membres de l’All Party Parliamentary Group on Catalonia hi ha sis diputats de l’SNP, són George Kerevan, Douglas Chapman, Martin Docherty-Hughes, Margaret Ferrier, Chris Law, Tommy Sheppard. Lord Jones of Cheltenham, Lord Rennard, Lord Alderdice i la baronessa Garden of Frognal seran els representants del liberal-demòcrates.

El Partit Nacionalista Gal·lès, Plaid Cymru, hi aportarà dos diputats, Lord Wigley i Hywel Williams, el mateix nombre que els laboristes, Roger Godsiff i Chris Bryant. El partit conservador hi estarà representat a través de Sir David Amess, Andrew Rosindell i Pauline Latham. Els social-demòcrates també hi seran presents, a través de Mark Durkin i Margaret Ritchie i hi haurà també una diputada independent, Natalie McGarry.

S’espera que el grup es reuneixi com a mínim dues vegades l’any i té l’obligació de restar obert a la incorporació de qualsevol diputat o senador britànic que mostri interès en aquesta qüestió.