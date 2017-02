L'exadvocat de Fèlix Millet: "Crec que el veurem entrar a la presó"

El que va ser durant un any advocat de Fèlix Millet, Pau Molins, creu que l'expresident del Palau de la Música acabarà entrant a la presó després del judici del cas Palau, que començarà la setmana que ve.

El judici del cas Palau començarà l'1 de marçMolins ho ha dit aquest divendres en una entrevista a 'El món a RAC1', en la qual ha afirmat que és "un mite" que l'edat sigui un impediment per posar algú a la presó. L'advocat també ha explicat que va decidir deixar la defensa de Millet el juny del 2010, gairebé un any després de l'entrada al Palau, "per diferències amb el client".

"La infanta Cristina mai s'hauria d'haver assegut a la banqueta dels acusats"

Molins, que també ha sigut un dels advocats de la germana del rei en el cas Nóos, ha sigut taxatiu a l'hora d'afirmar que la infanta Cristina "mai" s'hauria d'haver assegut a la banqueta dels acusats" i ha afirmat que qui la va acusar, Manos Limpias, ho va fer perquè "és membre de la Casa Reial".

En aquest sentit, i preguntat per si creu que hi ha hagut una voluntat explícita d'acabar amb la monarquia, Molins ha afirmat "no ho puc provar, però evidentment hi havia una motivació extraprocessal", i ha considerat que, sigui com sigui, "no és normal el que ha passat amb aquest cas".

En la mateixa línia, ha lamentat la "sobreexposició mediàtica" del fiscal anticorrupció, Pedro Horrach, i de l'advocada de Manos Limpias, Virginia López Negrete.

Molins ha descartat que la infanta demani disculpes públicament per la seva implicació en el cas Nóos i ha reiterat que la germana del rei " no té la consciència d'haver fet res malament". Alhora, ha subratllat que "el dret penal no castiga el que saps, sinó el que fas o no fas".

L'advocat també ha afirmat que s'estan plantejant presentar recurs contra les qüestions prèvies del judici, en què el tribunal va donar la raó a Manos Limpias.