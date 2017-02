El fiscal Anticorrupció del cas Nóos demanarà més pena de presó per a Urdangarin i Torres per malversació i frau en document públic

El fiscal Anticorrupció del cas Nóos, Pedro Horrach, ha anunciat aquest divendres als micròfons de la Cadena SER que presentarà un recurs de cassació contra la sentència del cas Nóos en el qual demanarà més pena de presó per a Iñaki Urdangarin i el seu exsoci, Diego Torres. El fiscal considera que hi ha motius per imputar un delicte de malversació de cabals públics, que pot suposar una pena de presó d'entre 4 i 8 anys. També manté la petició de falsedat en document públic.

Horrach també sol·licitarà al Tribunal Suprem penes de presó per als càrrecs públics valencians que van quedar absolts en el judici.

Malgrat anunciar el recurs, Horrach ha considerat "raonable" la decisió de les magistrades de l' Audiència de Palma de deixar Urdangarin i Torres en llibertat provisional fins que la condemna, que permet recurs, sigui ferma.

Llibertat provisional sense fiança per a Urdangarin, que podrà continuar vivint a SuïssaEn aquest sentit, ha assegurat que no considera que les magistrades hagin pres aquesta decisió "per la situació de privilegi" del cunyat del rei. " No em sembla una situació excepcional. Em sembla raonable si les magistrades no veuen risc de fuga que adoptin la decisió que han pres", ha assegurat Horrach.

El fiscal Anticorrupció també ha considerat que, "afortunadament", "fa anys que ha desaparegut l' alarma social com a motiu de presó preventiva".

Aquest dijous el tribunal del cas Nóos ha decidit mantenir la llibertat provisional sense fiança per al exduc de Palma, Iñaki Urdangarin, i el seu exsoci, Diego Torres. Les jutgesses van desestimar la petició de Horrach, que va sol·licitar per al marit de la infanta Cristina presó eludible amb una fiança de 200.000 euros.