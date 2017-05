Els periodistes de 'Público' asseguren que van entregar les gravacions senceres entre Fernández Díaz i De Alfonso i que el jutge no s'ho creu

Els periodistes Patricia López i Carlos Enrique Bayo del diari 'Público' han acusat la fiscalia d'ometre el deure de perseguir un delicte després d’haver escoltat les gravacions entre el llavors ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, i l’exdirector de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso. "El fiscal del TS ha escoltat els àudios íntegres però el Suprem continua dient que els àudios no estan complerts". Els redactors del diari, que van treure a la llum les converses entre Fernández Díaz i De Alfonso el passat mes juny, han comparegut aquesta tarda en la primera sessió de la comissió d’investigació al Parlament sobre l’anomenada Operació Catalunya.

Per a Bayo, aquest és un clar exemple que hi ha casos que no es volen investigar. "Sembla que la fiscalia només sigui competent quan un cantant de rap fa un acudit [ Valtonyc]", ha conclòs. Els redactors també han assegurat l’existència d’una "policia paral·lela" que es dedica a obstruir moltes de les investigacions obertes i han avisat de la manca de denúncia i persecució de la corrupció per part de les institucions d’Estat. "El ministre de l’Interior no denunciarà les negociacions mafioses perquè en pot sortir malparat", ha afegit López.

Segons l'opinió de la periodista Patricia López, l'anomenada operació Catalunya en realitat hauria de denominar-se "operació clavegueres de l'Estat'", perquè a Espanya "hi ha policies que investiguen delictes seguint les lleis i hi ha altres que actuen al marge de la legalitat i sense tutela judicial, i que reben ordres directes des d'altres poders".

Preguntada per qui és el responsable polític que marca les directrius de l’operació i les seves activitats, López ha parafrasejat Fernández Díaz: " el president ho sap. I si no ho sap, estem descontrolats".Tampoc Bayo s’ha oblidat d’apuntar cap al president. Segons el periodista, "si el senyor X està a la presidència del govern espanyol, està clar que pot influir en les investigacions d’altres cossos judicials".

Els dos periodistes han repetit al llarg de la seva compareixença dos noms com a presumptes responsables de la "policia paral·lela": els comissaris Eugenio Pino i José Manuel Villarejo, i han retret que tots dos "hagin estat molt condecorats malgrat les seves actuacions". Bayo, a més, ha incidit en l’obstrucció d’investigacions obertes: "cada vegada que hi ha autoritats policials que intervenen i volen investigar, són cessades o destituïdes".

La diputada del PP Esperanza García, que és la portaveu del seu grup a la comissió, ha insistit a conèixer l'origen del nom d'"Operació Catalunya" -atribuït pels periodistes "a un mitjà de comunicació que no és el nostre citant un advocat"- i ha inquirit sobre "la capacitat per investigar i contrastar la informació" dels compareixents.

En aquest sentit, els dos periodistes han recordat que els últims dos anys han patit denúncies i querelles per part de polítics per haver fet investigacions i "mai hem perdut. No hem guanyat nosaltres, sempre han perdut ells". Per aquest motiu, han assegurat que les gravacions no són ni il·legals ni falses. "Publiquem amb el coneixement i assessorament que un dels dos és conscient que s’està gravant i que, per tant, no és il·legal".

'Público' va destapar el juliol del 2016 ' fragments de converses entre Fernández Díaz i De Alfonso gravades al despatx del ministeri en què es revela que van conspirar per fabricar escàndols de corrupció just abans del 9-N. En les gravacions, tots dos discutien sobre com aconseguir dades per desprestigiar i acusar de prevaricació dirigents dels dos grans partits independentistes.