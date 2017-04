Unes 1.500 persones participen en l'assemblea fundacional dels comuns

Unes 1.500 persones participen avui a l'assemblea fundacional del nou partit dels comuns, que s'està celebrant al Pavelló de la Vall d'Hebron. Les votacions serviran per aprovar els eixos ideològics del nou partit, així com l'executiva que liderarà la nova formació. La votació de l'executiva, el punt que ha provocat més polèmica i que va motivar la sortida de Podemde la confluència, va començar dissabte passat des de la xarxa i acaba a les 14.00. Els resultats es coneixeran aquesta tarda.

Entre els eixos que s'estan discutint hi ha el model econòmic, fiscal i també nacional. En aquest punt, que els comuns sempre han abordat amb certa indefinició per evitar la divisió, hi ha dues esmenes al document presentat pel Grup Impulsor. Una d'elles demana apostar "per la creació a Catalunya d'un Estat republicà, social, democràtic i ambientalment just". L'altra, en canvi, ignora l'aposta per la creació d'un Estat i defensa que Catalunya "exerceixi la seva sobirania nacional decidint el tipus de relació, sempre fraterna, que ha de tenir amb els altres pobles i nacions que formen actualment l'Estat espanyol".

Xavier Domènech, l'arquitecte d'aquesta confluència que pretén fusionar Barcelona en Comú, ICV, EUiA i Equo, ha explicat aquest matí que la nova formació "vol guanyar el país" i no només unes eleccions. Domènech ha defensat que "avui és un dia històric" i ha pronosticat que "comença un nou cicle polític".