La policia entrega al jutge una nova memòria USB amb informació sobre la fortuna dels Pujol

La policia ha lliurat al jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, que investiga l'origen de la fortuna de la família Pujol, un 'pen drive' "que podria contenir dades" relatives a aquella investigació i que va ser trobat per un inspector "ordenant els diferents calaixos i armaris del seu despatx".

El jutjat, segons la documentació a la qual ha tingut accés Efe, ha fixat per a dimarts que ve, dia 14, la diligència d'obertura, bolcat i anàlisi de l'esmentat dispositiu de memòria, que li va ser lliurat el passat 6 de febrer per un agent de la Policia Nacional, el contingut del qual encara no es coneix.

L'octubre del 2016, la unitat de delinqüència econòmica i fiscal (UDEF) va presentar al jutge un informe contra Jordi Pujol Ferrusola, fill de l'expresident de la Generalitat, basat també en un 'pen drive' la procedència del qual investiga ara el magistrat en una peça separada.

De fet, el mateix 6 de febrer va acordar citar com a testimonis l'ex número 2 de la policia Eugenio Pino i el comissari Marcelino Martín Blas perquè ajudin a aclarir d'on va sortir la informació continguda en aquell informe, que acusava Jordi Pujol fill d'ocultar 4,4 milions d'euros un cop imputat.

El jutge va citar els comandaments policials després d'una denúncia per falsedat documental de l'exdirector de l'agència de detectius Método 3, Francisco Marco, el qual assenyala dos dels seus exempleats com a col·laboradors a sou de la policia per obtenir proves de forma il·legal sobre diferents càrrecs polítics i comandaments policials catalans.

Ara, un policia s'ha presentat al jutjat amb una memòria USB de 8 gigues de capacitat i ha explicat que conté dades utilitzades per la brigada central de blanqueig i anticorrupció de la policia en la investigació d'aquest cas.

L'agent també ha indicat que "fa uns dies" l'inspector en cap de blanqueig d'aquella brigada es va presentar al seu despatx i li va dir que "ordenant els diferents calaixos i armaris del despatx" l'havia trobat.

Va ser el mateix inspector qui li va comentar que aquell llapis de memòria podria contenir dades relatives a la investigació sobre els Pujol, segons va dir l'agent al jutge.