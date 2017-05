La policia troba el testament de Florenci al menjador dels Pujol

Jordi Pujol i Marta Ferrusola guardaven al menjador de casa seva el testament de Florenci Pujol, el pare de l'expresident de la Generalitat. És un dels documents que la unitat central de delinqüència econòmica i fiscal (UDEF) va trobar en l'escorcoll que va fer a casa del matrimoni el 27 d'abril, un dia després d'haver detingut el seu fill Jordi Pujol Ferrusola.

L'escrit de la UDEF amb els detalls de l'escorcoll, al qual ha tingut accés l'ARA, descriu en primer lloc la troballa del testament, que Florenci Pujol va fer el 17 de març del 1967. La importància del document rau en el fet que l'expresident sempre ha justificat la seva fortuna a Andorra amb una deixa del seu pare que no hauria de figurar en aquest testament. Segons el relat que va fer Pujol després de la confessió, la deixa s'explicitava en un document a part. En aquest sentit, la policia també va decomissar una llibreta marró amb anotacions manuscrites de Florenci, diverses cartes i comptes corrents de la família.

El text explica com Marta Ferrusola va ser-hi en tot moment durant l'escorcoll, primer al costat del seu fill Pere i després, de Josep Pujol. Jordi Pujol va dirigir-se al seu despatx del carrer Calàbria, on la policia també va confiscar diversos documents. Pel que fa a la casa familiar de Queralbs, va ser Marta Pujol Ferrusola qui va presenciar l'escorcoll. L'informe policial afirma que no s'hi va trobar cap objecte d'interès.