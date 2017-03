El president del TC reconeix que no pot resoldre "l'anomenat procés sobiranista"

El president del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, ha fet aquest dimecres, en el seu comiat del càrrec, una defensa encesa de la unitat d'Espanya i ha recordat que la Constitució consagra que "només el poble espanyol es sobirà de manera exclusiva i indivisible", però ha admès que el seu tribunal no pot resoldre "l'anomenat procés sobiranista".

En la presa de possessió dels quatre nous membres del TC, De los Cobos també ha asseverat que "la Constitució no aborda ni pot abordar tots els problemes que es poden suscitar a l'ordre constitucional en particulars els derivats de la voluntat d'una part de l'Estat d'alterar el seu estatus jurídic".

Segons ell, "a cap fracció li pot un poder públic atribuir-li la qualitat de sobirà", en referència a la defensa del dret a decidir que fan les institucions catalanes.

Tot i aquest dard a la Generalitat, Pérez de los Cobos ha insistit en la seva habitual crida al "diàleg polític" entre institucions per resoldre el procés sobiranista. " Aquella crida al diàleg polític segueixen sent vàlida", ha asseverat". I no només això, sinó que "s'ha convertit en una necessitat inexcusable i urgent".

Això sí, segons ell, cal que el diàleg es faci "des del respecte a la Constitució i a la llei, perquè quan no es respecten, el primer deure de l'estat és garantir la seva observança", ha dit, just en la setmana en què el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, a una inhabilitació de dos anys per la seva implicació en la consulta del 9-N.