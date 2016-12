El Govern mostra el seu suport a Joan Coma i critica que l'Estat s'obstini a judicialitzar el procés

Una mostra més que les contínues crides al diàleg per part del govern espanyol són fum. Aquesta és la interpretació que el Govern fa de la detenció aquest dimarts del regidor de la CUP a Vic Joan Coma. En roda de premsa després del Consell Executiu, la consellera de la Presidència i portaveu, Neus Munté, ha lamentat que el govern espanyol acabi el 2016 com el va començar, "entestat en la judicialització" i preparant un 2017 amb "un vergonyant calendari judicial". Munté ha mostrat, a més, tota la solidaritat del Govern amb tots els càrrecs electes investigats per l'Estat per motius relacionats amb el procés sobiranista.

Coma ha estat detingut aquest dimarts pels Mossos d'Esquadra i serà traslladat a Madrid per declarar davant de l'Audiència Nacional, segons ha informat Alerta Solidària. El regidor estava cridat a declarar davant d'aquest tribunal a l'octubre, per haver apel·lat a la desobediència dels tribunals espanyols en un ple municipal en el qual es votava una moció de suport a la proclamació del Parlament per iniciar la desconnexió de Catalunya de la resta de l'Estat.

A diferència del que va passar amb la detenció de l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, aquest cop no s'ha obert una crisi entre el Govern i la CUP. Tot i que fonts de la CUP havien parlat de pacte amb el Govern sobre com es duria a terme la detenció, la portaveu del Govern, Neus Munté, ha negat aquest punt i ha remarcat que "no hi ha cap marge de maniobra en el moment que els Mossos reben una ordre judicial".

Coma ha esperat els Mossos -que anaven vestits de paisà- davant de l'Ajuntament amb una comitiva en què també hi havia l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, que és del PDECat i que demà l'acompanyarà a Madrid per mostrar-li el seu suport abans que declari davant l'Audiència Nacional.