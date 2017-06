Els mitjans internacionals es fan ressò de la data i la pregunta del referèndum sobre la independència

Després de l'acte institucional del Palau de la Generalitat, els mitjans internacionals s'han fet ressò de l'anunci de la data i la pregunta del referèndum previst per l'1 octubre. Aquest matí a les 10, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, han ofert una declaració institucional amb els membres del Govern darrere i els diputats de Junts pel Sí i la CUP al Pati dels Tarongers. A continuació, el recull de premsa internacional:

The Guardian

El diari britànic, centrat en les eleccions a Westminster, s'ha fet ressò del referèndum català a la secció d'internacional. Amb una peça titulada per "Catalunya crida a un referèndum d'independència a l'octubre", explica que el president Puigdemont ha anunciat la data i la pregunta de la consulta tot i que està prohibida pel Tribunal Constitucional. També recorda que el govern espanyol no permetrà el referèndum i que està preparat per activar l'article 155 de la Constitució per substituir la Generalitat en l'exercici de certes competències o assumir la direcció dels Mossos d'Esquadra.

'The Guardian' ja fa referència a la consulta del 9-N en què van participar 2,3 milions de persones dels més de 5 milions del cens. Alhora, també remarca dues enquestes en què el suport a l'estat independent està per sota del no a la independència.

Politico

El digital 'El Politico' també informa sobre l'anunci de la data del referèndum però avisa que el govern espanyol s'hi oposa i que vol evitar que es faci efectiu. Tal com fa 'The Guardian', fa referència a les darreres enquestes en què el sí a la independència arribava al 44,3% mentre que el no obtenia el 48,5% però també avisa que la demoscòpia mostra una majoria a favor de votar sobre la independència.

Reuters

"Catalunya està a punt de cridar a referèndum sobre la separació d'Espanya". Aquest ha estat el títol informatiu de Reuters sobre l'anunci de la data i el referèndum, que han il·lustrat amb una fotografia amb estelades als balcons. Explica que el Govern de Catalunya ha anunciata la data d'un referèndum que reobre la confrontació amb Madrid, que manté que és il·legal i en contra de la Constitució. Fa referència a les enquestes sobre partidaris i detractors de l'estat independent però també s'especifica que hi ha una majoria a favor de fer un referèndum sobre aquesta qüestió.

Le Monde

També mitjans de comunicació francesos han recollit l'anunci. 'Le Monde' remarca que la Generalitat anuncia el referèndum i suposa un nou pols a Madrid, que el rebutja. Es fa ressò també de la concentració convocada per diumenge per part de l'ANC, Òmnium i l'AMI per defensar el referèndum, en què l'exentrenador del Barça Josep Guardiola llegirà el manifest a favor del dret a l'autodeterminació.