El regidor de Vic: "Em feu sentir lliure i sense por"

Poc després d’un quart de 12 del migdia i sense emmanillar-lo, dos agents de paisà van acompanyar el regidor de Vic Joan Coma al cotxe amb el qual l’havien de posar a disposició de la Guàrdia Civil. El regidor estava tranquil. Ja els esperava a l’Ajuntament: segons la CUP de Vic, des dels Mossos l’havien avisat de la detenció a primera hora, i va rebre els agents amb una encaixada. Anava acompanyat, entre d’altres, de la seva parella, amics, familiars, companys de partits i l’alcaldessa de la ciutat, Anna Erra (PDECat).

Just quan va pujar al cotxe, el Moviment 30/03, que li dóna suport, va difondre un missatge enregistrat prèviament on Coma explicava les sensacions que tindria i agraïa les mostres de suport que ha rebut les últimes setmanes i que seguiria rebent tot el dia. “Fa poca estona que la policia m’ha detingut, tinc moltes ganes de recuperar la meva normalitat. Estic bé, tranquil i molt serè”, assegurava, abans d’afegir: “Em feu sentir lliure i sense por”. Després de fer una crida a votar per la independència en un referèndum, reblava: “Ens veiem aviat, on tot comença”.

Coma respondrà avui a les preguntes del magistrat de l’Audiència Nacional Ismael Moreno, després d’haver-se negat a comparèixer la primera vegada que va ser citat. “Podria no declarar, dir que no tinc res a dir, però de camí forçat a l’Audiència no paro de pensar que tenim molt a dir. El problema no el tenim nosaltres, sinó els que volen guanyar als jutjats allò que no es pot resoldre democràticament”, diu ell mateix al vídeo. Un grup de suport a Coma viatjarà en autocar fins a Madrid per acompanyar-lo. A la capital espanyola també s’hi traslladarà l’alcaldessa Erra, que ahir va assegurar que estarà “sempre en defensa de la llibertat d’expressió i la democràcia”.

Fer pinya davant els tribunals

La solidaritat amb Coma es va expressar ahir als carrers de Vic. Sara Blázquez, regidora de Capgirem Vic i portaveu del Moviment 30/03, va assegurar al migdia que la detenció de Joan Coma és “és un punt més de l’amenaça de l’estat espanyol als drets bàsics de llibertat d’expressió i de pensament”.

Blázquez va recordar que la denúncia que ha desencadenat la investigació va interposar-la Josep Anglada, regidor de Plataforma Vigatana. “Estem on estem per la complicitat existent entre el feixisme i l’estat espanyol -va dir-. Ara més que mai toca fer pinya davant la judicialització de la política per exigir la llibertat del Joan”.

Concentració de suport

Al vespre a la capital d’Osona centenars de persones es van concentrar a la plaça de l’ajuntament per manifestar-se en contra de la detenció de Coma. Hi havia la plana major de la política catalana, amb la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; els presidents de les entitats independentistes, i els portaveus dels partits sobiranistes al capdavant. Forcadell, que també és investigada per desobediència, va defensar “la llibertat d’expressió dels càrrecs electes a l’hora d’expressar allò pel qual el poble els va escollir”. “Avui cal mostrar la unitat dels demòcrates davant aquest atac”, va reiterar.

La concentració es va repetir a la majoria de localitats catalanes. A la plaça Sant Jaume de Barcelona s’hi van concentrar unes 400 persones en suport a Coma, i es va llegir un manifest en què es defensava que “el futur del poble català no el decidirà cap tribunal”.