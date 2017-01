Les renúncies fiscals dels anticapitalistes

Quan la CUP va anunciar que permetia l’admissió a tràmit dels pressupostos, la diputada Eulàlia Reguant ho va deixar clar: “No són ni seran mai els nostres”. En la recta final de la negociació, a la CUP repeteixen l’afirmació en veure que, “en pro d’un acord”, han acabat rebaixant les seves demandes. La prova més clara és en la proposta fiscal. Però, què ha canviat la CUP al llarg d’aquests mesos?

Segons un document intern, la CUP va traslladar al maig a la seva militància una primera proposta en matèria d’IRPF. Proposaven aleshores abaixar dos punts i mig a les rendes més baixes (amb un sou brut anual inferior a 18.000 euros) perquè tributessin el 9,5% d’IRPF (en el seu tram autonòmic) i no el 12% com ara. Segons dades d’Economia, un 34,58% dels contribuents cobra menys de 12.000 euros i un de cada sis té un sou que no supera els 21.000 euros. De fet, el programa electoral de Junts pel Sí també recollia la voluntat de “reduir l’impost sobre la renda del treball, especialment en els trams més baixos”.

Ara la proposta de la CUP per als comptes del 2017 ja no inclou aquesta rebaixa. Una renúncia que s’explica per dos motius: que qualsevol canvi en un tram de l’IRPF afecta tothom que cobri un salari superior -així que els més rics també es veuen beneficiats si es redueix l’impost per a les rendes baixes i cau la recaptació- i pel cop de porta del Govern a fer canvis en aquesta línia. Els anticapitalistes han optat, doncs, per centrar tots els esforços a apujar les taxes als rics, però també en aquest àmbit han fet algunes concessions.

El debat sobre la renda alta

Al maig proposaven crear dos trams nous per gravar més les rendes altes. Concretament, van plantejar un tram de 60.000 a 90.000 euros, que tributaria un 23,5%, i un altre a partir de 90.000, que pagaria el tipus màxim (25,5%). Amb aquestes mesures, la CUP ampliava el nombre de contribuents que considera de renda alta i la situava en 60.000 euros.

Ara bé, en la nova proposta anunciada dimarts, els cupaires apujaven l’IRPF a les rendes més de 60.000 però reservaven el tipus màxim per a les de més de 175.000 euros. A més, en les últimes reunions els cupaires haurien acceptat fins i tot que l’IRPF s’apugi només per als que cobren més de 90.000 euros, un 1,5% dels contribuents.

L’última proposta de la CUP queda, doncs, per sota de la de Catalunya Sí que es Pot i el PSC, que volen apujar l’IRPF a partir dels 60.000 euros. El Govern tanca la porta a qualsevol canvi en aquest sentit i afirma que, fiscalment, ja ha cedit acceptant l’impost sobre els béns no productius (una espècie d’impost a les grans fortunes). A més, recorden que la CUP també ha participat en l’elaboració de l’impost a les begudes ensucrades i en altres petits canvis fiscals.