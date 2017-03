La sentència de l'Estatut permet a Junts pel Sí i la CUP ignorar la resolució del Consell de Garanties

Considerada per molts l'origen del procés, la sentència del Tribunal Constitucional (TC) sobre l'Estatut serà, per una vegada, aliada de Junts pel Sí i la CUP. El tribunal va suprimir l'any 2010 el caràcter vinculant de les decisions del Consell de Garanties Estatutàries, pel que la resolució d'aquest divendres que considera inconstitucional el compromís explícit sobre el referèndum als pressupostos només és orientativa.

D'aquesta manera, els dos grups independentistes poden, si així ho desitgen, no atendre el dictamen del Consell de Garanties i mantenir la disposició addicional que inclou el compromís explícit amb el referèndum. De fet, tal i com va explicar l'ARA, el Parlament no sempre compleix les recomanacions de l'òrgan consultiu de la Generalitat.

Segons un informe intern del Consell de Garanties, al qual ha tingut accés l’ARA, el Parlament ha seguit, des del 2009, el 87,10% de les seves conclusions pel que fa a proposicions i projectes de llei, inclosos els pressupostos. Això implica que els grups parlamentaris i l’executiu han modificat els textos legislatius per ajustar-los a la Constitució i a l’Estatut. La xifra encara s’eleva més en el cas dels decrets llei del Govern: el Parlament sempre ha fet cas del CGE a l’hora de validar normes emeses per l’executiu.

Tanmateix, poder ignorar la resolució del Consell de Garanties no exclou que, en cas de no atendre-la, els comptes puguin anar a parar al Tribunal Constitucional, que sí que té capacitat de subscriure dictàmens vinculants.

Posar en risc el "monopoli" del TC

La sentència de l'Estatut esgrimia que l'article 76.4 de l'Estatut -que dotava de caràcter vinculant els dictàmens del Consell de Garanties- era inconstitucional perquè "perjudica el monopoli de rebuig a les normes amb caràcter de llei reservat per l'article 161 de la Constitució" al propi Tribunal Constitucional. Segons la sentència, el fet que el Consell de Garanties pogués interferir un cop ja s'havia aprovat la llei "acostava massa" les seves competències a les del Tribunal Constitucional.