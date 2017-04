Puigdemont defensa Llach: "Tractar-lo com algú que amenaça és injust i d'ignorància"

Defensa tancada de Lluís Llach. En una sessió de control tensa i marcada per les paraules del diputat de Junts pel Sí sobre les sancions als funcionaris que no acatin la llei de desconnexió, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sortit en defensa del cantautor i ha afirmat que "tractar Llach com algú que amenaça és injust i d'ignorància". Tot i evitar dir si el Govern preveu sancionar empleats púbics, el president ha retret a l'oposició que li demani que l'executiu "miri cap a una altra banda" si hi ha funcionaris que "no compleixen les lleis vigents".

Puigdemont ha respost així a la primera intervenció del líder del PP, Xavier García Albiol, que ha titllat de "cop d'estat" les lleis de desconnexió que vol tirar endavant el Govern i ha reclamat al president de la Generalitat que desautoritzi i forci la dimissió del diputat.

La petició d'Albiol ha indignat Puigdemont, que ha anat apujant el to dels seus retrets lamentat que es demani esmenar Llach quan en els últims dies ningú ha demanat disculpes ni per les paraules del president de Melilla -tractant de "pirats" els independentistes- ni per les de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero dient que a Catalunya hi ha prejudicis contra Susana Díaz per ser "dona i andalusa", ni tampoc pel fet que cinc membres de la mesa hagin de declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per permetre la votació d'una proposició sobre el referèndum.

L'escalada de les crítiques del president de la Generalitat encara ha anat més enllà, i ha censurat que es vulgui lligar Llach amb actituds autoritàries mentre persones com Rodolfo Martín Villa van començar la seva carrera política amb Franco i la van acabar com a diputats del PP. Unes paraules que han aixecat els aplaudiments de Junts pel Sí i la CUP,que s'han posat dempeus per mostrar el seu suport a Llach.

La topada pels funcionaris, però, no només ha estat amb el PP. També amb la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, ha intercanviat retrets Puigdemont. Després que la líder de l'oposició hagi considerat "vergonyós" que el president català defensi Llach enlloc dels funcionaris, el cap de l'executiu ha respost a Arrimadas que "si vol defensar els funcionaris" el que ha de fer és no "jugar amb ells" posant en el punt de mira els mestres per la immersió lingüística i els periodistes de mitjans públics amb "la seva idea sectària del que han de ser els mitjans de comunicació".

Data i pregunta del referèndum

Abans, en el torn de rèplica al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, Puigdemont havia rebutjat també la tesi que des de Junts pel Sí s'estigui amenaçant els funcionaris. "Els únics amenaçats som nosaltres", ha reblat. Ha estat en resposta al dirigent socialista quan Puigdemont ha insistit que la data i la pregunta del referèndum es donaran a conèixer abans de les vacances d'estiu.

La CUP critica Víctor Grífols

Abans, la diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha retret al Govern que donés la Creu de Sant Jordi a l’empresari Víctor Grífols, de la farmacèutica Grífols, pel fet de tenir el 75% de la seu financera a Irlanda. “Es pot entendre que el Govern està al costat d’aquells que no paguen impostos?”, ha preguntat Reguant. En el torn de rèplica, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enaltit la figura de Víctor Grífols com a “referent” del sector farmacèutic que ha fet “molts mèrits en benefici del país”.