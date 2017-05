Els socialistes no bloquejaran la consulta a Cerdanyola

El 7 d’abril passat l’alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Escolà (Compromís/CUP), va perdre la primera qüestió de confiança en la història de la localitat i, des d’aleshores, està en marxa el comptador per a una possible moció de censura, que conclou el 9 de maig. Escolà compta amb 5 dels 25 regidors de l’Ajuntament i els seus antics socis al govern, ERC i el PDECat, ja fa setmanes que negocien amb el candidat del PSC, Víctor Francos. ¿Esquerra i el Partit Demòcrata fent fora la CUP per posar un alcalde socialista en l’any del referèndum? La primera condició que Helena Solà (ERC) i Josep Grau (PDECat) van posar a Francos va ser precisament la de garantir que si el Govern convoca la consulta, Cerdanyola obrirà els col·legis i posarà les urnes. I l’alcaldable socialista els ha fet “la millor oferta que rebran sobre el referèndum”. “El PSC només té 5 regidors. I la majoria del ple és independentista (13 de 25). Si el ple decideix que l’Ajuntament ha de col·laborar amb el Govern, nosaltres no ens hi oposarem”, explica a l’ARA.

Francos ha traslladat aquesta posició a l’executiva nacional del PSC i ha rebut el vistiplau per fer el que consideri adequat al seu municipi. L’oferta que ERC i el PDECat tenen ara sobre la taula és que l’alcalde no bloquejaria cap decisió del ple, tot i que tampoc s’implicaria en l’organització del referèndum. El dia de la votació, per exemple, l’alcalde seria fora del municipi i l’alcaldessa accidental seria la líder d’ERC, la representant del segon grup al govern municipal.

Desconfiança en la CUP

“Queda clar que si no fos pel referèndum ja hauríem arribat a un acord”, reconeix el portaveu del Partit Demòcrata, que va abandonar el govern d’Escolà al setembre. Grau vol que el PSC expliciti públicament el seu compromís per no impedir que els cerdanyolencs votin sobre la independència de Catalunya. Tant ell com Solà reconeixen que les converses per a un tripartit al capdavant del consistori avancen “a bon ritme” perquè tots dos han perdut “completament” la confiança en la CUP.

“Jo no puc vetar una decisió del plenari encara que no la comparteixi”, insisteix per la seva banda Francos, que recorda que durant l’actual mandat Cerdanyola ja s’ha adherit al Pacte Nacional pel Referèndum i a l’Associació de Municipis per la Independència, en tots dos casos amb el vot en contra dels cinc regidors socialistes.

Perquè la moció prosperi, el PSC necessita, també, el suport del PP. El líder popular local, Manuel Buenaño, prioritza fer fora la CUP i propiciar un canvi de govern, tot i que el PP es quedarà a l’oposició. De fet, amb un alcalde cupaire, recorda, l’Ajuntament també hauria col·laborat amb la consulta.