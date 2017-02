El sumari del cas 3% assenyala Viloca com "l'aconseguidor"

260x366 L'extresorer de CDC Andreu Viloca, en una imatge d'arxiu / JAUME SELLART / EFE L'extresorer de CDC Andreu Viloca, en una imatge d'arxiu / JAUME SELLART / EFE

Els empresaris del cas 3%, de suposat finançament irregular de CDC, es referien a l'extresorer convergent Andreu Viloca com "l' aconseguidor". Així es desprèn d'un informe de la Guàrdia Civil difós aquest divendres per 'El Mundo', el mateix dia en què el jutge Josep Bosch ha aixecat parcialment el secret de sumari del cas. La participació de Viloca, que també va ser administraqdor de la fundació Catdem, era la "clau de volta" de la trama d'adjudicacions d'obra pública a canvi de donacions que, "de manera irregular, acabarien nodrint i dotant de suport econòmic a CDC", estableix un altre document, difós per 'El País'.

Els dos diaris han tingut accés a documents referits només al període 2011-2012, però en aquest temps es detallen fins a s is casos de pagament de comissions il·legals a Convergència a canvi d'adjudicacions d'obra pública. En tots ells "es produeix una seqüència temporal que vincula estretament tres elements: reunions a la seu del partit, donacions a la fundació Catdem i adjudicacions a l'empresa donant", explica 'El País'.

Els documents incautats a Viloca -entre els quals, la seva agenda- posen de manifest que l'extresorer tenia controlava totes les adjudicacions de les administracions controlades per CiU, unes "funcions que semblaven totalment alienes al seu àmbit d'actuació", estableix el jutge en un dels documents difosos per 'El País'. En una resolució també recollida per aquest rotatiu s'assegura que els pagaments d'empresaris es van convertir en " part essencial del finançament de CDC".