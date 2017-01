La CUP anuncia un sí als pressupostos condicionat al referèndum unilateral i al procés constituent

El futur dels pressupostos de la Generalitat per al 2017, i de la legislatura, s'ha decidit aquest dissabte al Casal Popular de Vilafranca del Penedès. El Consell Polític de la CUP ha aprovat donar llum verda als pressupostos del Govern amb dos vots a favor i vuit abstencions, el mínim necessari perquè tirin endavant.

La majoria de les tretze assemblees territorials havien donat suport als comptes i, per tant, el resultat s'ha traduït al Consell Polític amb 39 vots a favor, 22 en contra i 2 abstencions. El portaveu del secretariat nacional de la CUP, Quim Arrufat, ho ha anunciat oficialment pocs minuts després de la una del migdia però ha fet un discurs molt crític: ha deixat clar que aquests comptes no són els pressupostos de la CUP i ha posat data de caducitat al suport dels cupaires al Govern. Si l'executiu de Carles Puigdemont no fa efectiu el referèndum abans de la segona quinzena del mes de setembre, la CUP propiciarà la fi de la legislatura. " És un sí condicional [als pressupostos] per fer el referèndum unilateral i el procés constituent, no val substituir-lo per eleccions", ha afirmat Arrufat contundent.

És per això que la CUP ha exigit al Govern accelerar en la preparació de referèndum i l'ha instat a tenir-lo a punt fins i tot per abans de l'estiu. Per a Arrufat, el Govern ha de poder convocar la consulta d'autodeterminació si augmenta la "pressió judicial" del govern espanyol a càrrecs electes. "El referèndum ha d'estar preparat per si les condicions polítiques porten a la convocatòria", ha assegurat Arrufat, que ha situat el judici contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, com el possible "detonant" a l'avançament de la convocatòria.

Arrufat també ha posat com a condició al suport als pressupostos que el Govern s'impliqui i tingui preparat el procés constituent, que hauria de començar tot just després del referèndum si és que la majoria de la població avala la independència. "Ha de ser un procés exemplar a tot Europa", ha dit el portaveu del secretariat nacional de la CUP que ha apostat perquè la ciutadania decideixi les bases d'una eventual república catalana de forma democràtica i a través del debat.

Reguant carrega contra les polítiques del Govern

La CUP, després d'un llarg procés de debat, "deixarà via lliure" el referèndum però no abandonarà la crítica als comptes. La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha estat l'encarregada de fer el discurs més dur contra uns pressupostos que, malgrat augmentar la despesa, consideren que no han tocat els "privilegis" de les classes benestants. Així, la cupaire ha instat l'executiu de Puigdemont a explicar a la ciutadania perquè no volen apujar l'IRPF a les rendes més altes -la principal reivindicació de la CUP- i ha assegurat que l'augment pressupostari no s'ha degut a un "esforç" del Govern. Reguant ha dit que si hi ha més diners a la caixa és pel creixement econòmic i el 0,1 més en el topall de dèficit que ha permès al ministeri d'Hisenda. En cap cas, ha sentenciat Reguant, per un canvi de polítiques del Govern.

Les esmenes de la CUP als comptes, doncs, continuaran vives fins al ple d'aprovació i l'esquerra independentista buscarà altres suports parlamentaris perquè tirin endavant, fins i tot a dins la majoria parlamentària de Junts pel Sí. "Encara som a temps de fer modificacions per fer possible que els pressupostos s'acostin una mica a ser els pressupostos que necessita el país", ha dit Reguant donant-se marge encara per introduir modificacions als comptes.

"El país necessitava polítiques valentes i no hi són; el país necessita desprivatitzacions que no hi són. En definitiva, el Govern i la conselleria d'Economia, en aquest debat social, en termes de polítiques públiques, han amagat el cap sota l'ala i no han respost de manera adequada a allò que es necessita", ha sentenciat contundent la diputada davant dels periodistes i els representants del consell polític que s'han quedat a escoltar la roda de premsa després de prendre la decisió. En aquest sentit, també ha anunciat que els cupaires donaran suport a les mobilitzacions socials que sorgeixin en contra d'uns comptes que no es fan seus.

La darrera oferta del Govern



El vot afirmatiu s'ha imposat amb claredat en les assemblees territorials que la CUP ha celebrat en els dos últims dies, amb el doble de vots favorables (durant la setmana s’han reunit les 155 assemblees locals i les 13 territorials per opinar). El projecte de pressupostos d'Oriol Junqueras inclou el compromís amb el referèndum com a principal novetat respecte dels pressupostos que els cupaires van rebutjar el 2016.

Per saber-ne més: La CUP torna a tenir la legislatura a les mansLes negociacions entre la CUP i el Govern es van tancar formalment dilluns passat. En una reunió d’una hora, l’executiu va traslladar als negociadors cupaires l’última proposta. Probablement la cessió més rellevant és la del capítol d’ensenyament, un dels murs que ha separat els negociadors des que van començar a reunir-se. El Govern es compromet a contractar 3.500 nous mestres més el curs que ve, que se sumarien als 2.000 que ja havia previst, i reduirà una hora lectiva setmanal als docents a partir del setembre.

També destaca la creació de diversos impostos ambientals -només començarà a aplicar-se el 2017 el dels cotxes contaminants- i l’impuls de nou fons socials que, entre d’altres, es destinaran a lluitar contra el canvi climàtic, als problemes d’habitatge i a fomentar la renda garantida de ciutadania.

Tot i el sí que els cupaires emetran per aprovar els comptes doncs, no queden satisfets amb el contingut polític del nou pressupost de la Generalitat.