El testimoni sorpresa que confirma la investigació

El testimoni clau del cas 3% va arribar als agents que investigaven les presumptes comissions d’una manera inesperada. Un treballador d’Infraestructures.cat (l’antiga GISA), amic personal de l’exdirector general d’aquesta empresa pública, Josep Antoni Rosell, va anar a les dependències de la Guàrdia Civil alarmat per la detenció del seu company en el cas del 3%. L’home es va presentar a la caserna amb una caixa forta amb diners i quatre maletins que Rosell li havia demanat que guardés.

Quan els agents van obrir la caixa i les quatre carteres de Rosell al jutjat d’instrucció número 1 del Vendrell va aparèixer el document. Es tractava d’una cadena de correus electrònics de set pàgines impresos i redactats per una persona que s’identificava també com a treballador d’Infraestructures.cat però que escrivia a través d’una adreça electrònica oculta: infraworker@yahoo.com. Els destinataris del missatge eren els seus superiors de l’antiga GISA, i el missatge, segons els investigadors, denunciava la mecànica del frau investigada pel jutge i la Fiscalia Anticorrupció, és a dir, les irregularitats en concursos d’obra pública a canvi de comissions que es canalitzaven a través de les fundacions de Convergència CatDem i Fòrum Barcelona. Una trama delictiva que, segons infraworker, era subjacent a l’estructura de l’empresa pública.

Rosell, Viloca i empresaris

El treballador que va enviar el correu anònim va assenyalar com a responsable d’aquesta trama l’exdirector general Josep Antoni Rosell, però també altres càrrecs i funcionaris de l’empresa pública de la Generalitat. Tots ells, segons els investigadors, actuaven en connivència amb empresaris i altres càrrecs polítics, com l’extresorer de CDC Andreu Viloca, que ja ha sigut detingut dos cops per la seva implicació en aquest cas.

Aquesta estructura, en el vèrtex de la qual hi hauria l’exconseller de Justícia i exsecretari general del Govern, Germà Gordó, segons els investigadors, alterava tot tipus de concursos públics amb la finalitat de “dirigir-los” cap a empreses que feien donacions al partit. El denunciant situava els fets presumptament delictius des de l’any 2011.

A petició d’Anticorrupció, el titular del jutjat, Josep Bosch, va sol·licitar a la Guàrdia Civil que investigués la IP des de la qual infraworker va enviar el seu missatge. L’objectiu era conèixer la seva veritable identitat i citar-lo a declarar. Els agents van aconseguir localitzar-lo i el treballador va comparèixer davant del jutge del Vendrell.

Infraworker va explicar durant la seva declaració davant del jutge Bosch que, després de la seva denúncia, Infraestructures.cat va iniciar una investigació, però no sobre la trama d’irregularitats a canvi de comissions que ell intentava denunciar, sinó sobre la seva persona. La direcció de l’empresa pública el va trobar, igual que van fer els agents a petició de la Fiscalia i el jutge, i el van acomiadar fulminantment.

El correu trobat entre la documentació que Rosell va entregar abans de ser detingut al seu amic demostraria, segons els investigadors, que el director general de l’empresa pública, i un dels principals implicats en la investigació del 3%, estava al corrent de les irregularitats.

La prova, obtinguda per sorpresa, confirmava la investigació judicial ja encarregada a la Guàrdia Civil i l’Agència Tributària, i impulsada per la Fiscalia Anticorrupció.