El 'think thank' d'Artur Mas es dirà CAT-LINK

El 'think thank' d' Artur Mas ja té nom, CAT-LINK. L'expresident de la Generalitat ha resolt aquest dimecres la incògnita en una entrevista d'Antoni Bassas a l'ARA TV. El nom, fruit d'un debat d'idees de personalitats properes a l'expresident, busca mostrar "modernitat" i evidenciar la voluntat essencial de la entitat, que és "connectar" diferents sensibilitats i eixamplar la base del sobiranisme.

"Aquest nom em sembla que està bé perquè el nostre objecte és Catalunya i la manera com adreçar-nos a la societat és enllaçant", ha dit Mas, que ha explicat que el 'think thank' compta ja amb els integrants del patronat i amb un comitè científic. La fundació estarà vinculada al Partit Demòcrata (PDECat), tot i que "no en serà dependent", ja que el 60% del patronat no estarà designat pel partit.

L'últim Consell Nacional del Partit Demòcrata, va donar llum verda a la posada en marxa de la nova fundació del partit. Durant la seva intervenció a porta tancada, Mas va explicar que tot i estar a l’òrbita del partit, la fundació vol ser un instrument que aplegui personalitats d’altres sensibilitats sobiranistes.

En el seu discurs, Mas va confiar que en els propers tres anys la fundació es converteixi en el 'think thank' de referència, i va fixar-se tres objectius principals: Incidir en la política a través del PDECat; prestigiar-la a través del contacte amb persones de referència en els seus àmbits acadèmics, i situar el centre polític a Catalunya en els "socialdemòcrates que creguin en l’economia productiva com un motor per al país i liberals que acceptin l’estat del benestar".

A més, l'entitat també vol trencar amb precedents com el de la CatDem, ara en fase de liquidació. Bonvehí va explicar després del Consell Nacional que la nova fundació no podrà fer transferències econòmiques al partit.