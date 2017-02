Una urna que revoluciona el Parlament

El primer que es veia a l'entrar a l’hemicicle del Parlament aquest dimecres era una petita urna de cartró, com les que es van fer servir pel 9-N, a l’escó d’ Irene Rigau. L’ara diputada no ha assistit al ple perquè és davant del jutge per la consulta, i els seus companys de Junts pel Sí, amants del simbolisme, li han fet aquest homenatge. Sort que en les votacions del ple d’aquesta setmana a la coalició no li vindrà d’un vot, perquè les urnes, paradoxalment, no voten. L’oposició, tan preocupada per si els funcionaris faltaven a la feina dilluns, no s’ha preocupat de l’absència -justificada- de Rigau.

A qui més ha revolucionat la presència d’una urna és a Puigdemont. Qui sap si animat pel símbol del referèndum, o indignat per la judicialització, o com una hàbil estratègia política per capgirar un ple que l’oposició volia centrar en el cas Santi Vidal, s’ha deixat anar. Ha fet ús d’una prerrogativa reservada al president i que es fa servir en comptadíssimes ocasions -prendre la paraula en qualsevol moment del ple- per parlar d’una democràcia espanyola “emmalaltida”, amb senyals que van des de la judicialització al presumpte ús de fons reservats per tapar les aventures del rei.

A l’oposició l’ha agafat a contrapeu. Inés Arrimadas ha engegat el discurs habitual i ha intentat fer una imitació de l’inici de ' Superman' que no ha reeixit ni entre els seus diputats, tant predisposats a l’aplaudiment: “Vostè sempre parla del mateix tema. És l’atur? No! És la corrupció? No! És el 9-N!”. Hauria tingut més efecte si el recentment anomenat superman de Ciutadans, Albert Rivera, hagués aparegut volant per la cambra. Però no hi havia més sorpreses.

Miquel Iceta, gat vell, ha tingut més temps de reacció i ha introduït el missatge del PSC sense immutar-se: diàleg, diàleg, diàleg. I qui encara s’ha vist més revolucionat que Puigdemont ha estat Lluís Rabell. Com un cupaire més, un abrandat Rabell ha lamentat que Artur Mas no s’hagués buscat la inhabilitació i ha fet un al·legat de la desobediència que hauria aplaudit qualsevol militant d’Arran. Tant, i amb uns arguments tan contundents, que fins i tot sembla estrany que els 'comuns' continuïn negant-se a un referèndum no pactat, però tampoc serà la primera vegada que les afirmacions de Rabell i la política dels 'comuns' van per bandes diferents.

Albiol, potser desconcertat per la presència d’una urna, no ha aconseguit inquietar un president que duia a punt la rèplica: fa uns dies que el líder del PP va comparar la presumpta llista de jutges preparada per Vidal amb la llista de Schindler, que ja se sap que comparar l’ independentisme amb el nazisme dona públic. Davant d’això, la seva apel·lació al diàleg ha acabat com el diàleg en si, sense efecte.

La més impertèrrita davant el discurs de Puigdemont ha estat Anna Gabriel. La seva relació amb el PDECat és d’amor-odi, i els aplaudiments de l’inici han portat a una intervenció que ha espantat els amants de l’ordre de la bancada majoritària. “ El referèndum no serà legal”, ha advertit, i per si de cas encara no s’havien estremit prou, ha afegit que al PDECat s’han de preparar per rebre les mateixes garrotades que els de la CUP han rebut amb CiU al departament d’Interior.

Urnes? Garrotades? D’aquí al referèndum hi pot haver de tot, i el que segur que hi haurà serà plens del Parlament amb més emoció de l’habitual, encara que sigui perquè una diputada no hi ha pogut anar per culpa d’un jutge i una urna ocupa el seu lloc.