Aquí va dormir el Vaquilla

Des de la Setmana Tràgica fins als salvatges anys 80, un còctel infernal d’heroïna, sida i violència, passant per l’època de l’implacable repressió franquista. Aquest és el període històric que, per primer cop i a partir del juliol, es podrà recórrer pels passadissos i galeries de la presó Model a través de la història dels seus reclusos més singulars, tal com va explicar Carles Mundó, conseller de Justícia, que ha impulsat aquest projecte amb vocació temporal.

Salvador Puig Antich, que va passar els seus últims dies en una cel·la de la galeria 5 abans de ser executat a Montjuïc, i el Vaquilla, responsable de diversos motins i que va convertir-se en reclús amb només 13 anys, seran dos dels protagonistes de la seqüència de jornades de portes obertes que s’allargaran fins a finals d’any al centre penitenciari més emblemàtic de la ciutat.

El recorregut per la Model tindrà com a fil conductor 13 noms, no només de presos, sinó també de personatges o col·lectius vinculats al penal. Els visitants podran repassar, mitjançant plafons informatius i documents audiovisuals, la història del centre i, per extensió, la de Barcelona i Catalunya. “La Model ha tingut un paper en tots els episodis de la història política i social del segle XX”, va explicar el conseller de Justícia.

El projecte, batejat com La Model ens parla. 113 anys, 13 històries i comissionat per l’historiador i escriptor Agustí Alcoberro, és “la millor manera de dir adeu” a la presó, va afimar Mundó. Al mes de juny, i després de més d’un segle en funcionament, ja no hi quedarà cap pres.

La proposta, va afegir Mundó, és una experiència immersiva i “vivencial” que permetrà als ciutadans sentir el batec del centre penitenciari a través d’una visita intramurs. “El procediment d’entrada serà el mateix que han fet els presos, la quarta galeria estarà convenientment il·luminada i hi haurà sons de la vida ordinària de la presó”, va detallar el conseller.

El recorregut serà gratuït i es farà en grups reduïts d’entre 15 i 20 persones a través de cita prèvia concertada online, per telèfon o bé presencialment.

Entre altres espais, els visitants caminaran per la galeria 5, on Puig Antich estava reclòs abans de convertir-se en l’últim executat per garrot vil a Espanya. També hi haurà accés a la número 4, que estarà tal com l’haurà deixat l’últim reclús que abandonarà la Model.

Es podrà visitar el panòptic -l’estructura central d’on parteixen totes les galeries amb l’objectiu de permetre al guardià observar tots els presoners-, el pati central i la galeria número 1, on hi haurà explicacions sobre el sistema penal vigent.

Alcoberro, a més de ser comissari del projecte, va ser empresonat al centre com a membre del grup de l’esquerra independentista Joventuts Revolucionàries Catalanes l’any 1975. Durant la reunió informativa sobre el projecte de l’exposició, va recordar la bona sintonia que hi havia entre tots els presos. Ell va complir una pena de 17 anys dins la presó, i va relatar que, en morir Franco, els reclusos comuns “van començar a celebrar-ho davant la contenció dels presos polítics, perquè els havien dit que, amb el rei, els arribaria l’indult”.

La Model era aleshores tot un símbol de la repressió franquista. Així ho va posar de manifest el polític pacifista i sacerdot català Lluís Maria Xirinacs, que, entre el 1975 i el 1977, va exigir una llei d’amnistia fora dels murs del centre penitenciari.

La història d’Helios Gómez, conegut com a artista de corbata roja, és un altre dels protagonistes de l’itinerari. L’amnistia no va arribar per a aquest comunista, gitano i homosexual que va estar a la Model des del 1947 fins a la seva mort l’any 1954.

L’expresident de la Generalitat Lluís Companys, que va morir assassinat a Montjuïc després de ser condemnat per un consell de guerra, i el pedagog llibertari Francesc Ferrer i Guàrdia, acusat d’instigar els fets violents de la Setmana Tràgica (1909), també formen part de les 13 figures que vertebraran el recorregut per la presó barcelonina.

Les visites es compaginaran amb activitats i conferències i amb el buidatge del centre. Un cop finalitzat, entre l’octubre i el novembre, les instal·lacions passaran a mans de l’Ajuntament de Barcelona. Amb tot, la tinent d’alcaldia d’Ecologia i Urbanisme, Janet Sanz, ja va anunciar la intenció del govern de tirar endavant un centre de recuperació de la memòria històrica. Encara no s’ha definit si el projecte de La Model ens parla quedarà integrat en el futur projecte municipal.