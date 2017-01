Arresten una vident de Barcelona per estafar 300.000 euros a una dona gran

La Policia Nacional ha arrestat una vident de Barcelona i quatre col·laboradors seus per una estafa de 299.800 euros a una dona de 77 anys amb trastorn de personalitat. Segons l'agència Efe la víctima, manipulada psicològicament pels estafadors, va acceptar sotmetre's a diversos rituals i va pagar perquè la vident fes un viatge –fals– al Brasil a buscar un ninot que calia enterrar a Terra Santa. Els cinc detinguts han quedat lliures amb càrrecs pendents de declarar davant del jutge.

La víctima va descobrir l'autoanomenada vident a la televisió i al mes de març va anar a la botiga de Vilallonga, situada al carrer Mallorca, per demanar-li que l'ajudés a superar una sèrie de problemes personals. Segons la dona, en tan sols dos mesos, entre el 29 de març i el 26 de maig, li van fer diversos rituals que pagava a preus astronòmics. Li van arribar a cobrar 60.000 euros per una consulta breu.

Vilallonga i els seus col·laboradors li van assegurar que solucionarien els seus problemes, li van tirar les cartes del tarot i la van sotmetre a diversos rituals. Els policies, però, creuen que es van aprofitar del control psicològic que tenien de la dona gran i, a mesura que els feia més visites, van fer que augmentés la por de patir malalties terminals o, fins i tot, que la seva família acabés implicada en activitats delictives.

Per atemorir la dona, els detinguts haurien simulat entrevistes amb l'esperit de la mare de la víctima i l'aparició del seu pare, segons la versió de l'afectada. També afirma que els col·laboradors de Vilallonga la van avisar que, a causa del mal que podia patir, havien d'acudir a uns gurus del Brasil, país on li van dir que havia anat la vident a buscar un ninot que no es podia tocar i que calia dur a enterrar en Terra Santa a Israel. Tot era una enganyifa. Segons fonts relacionades amb la investigació, ni tan sols hi va haver cap viatge al Brasil.

Quan la dona ja s'havia gastat gairebé tots els estalvis però els seus problemes no se solucionaven, va deixar d'anar a la botiga esotèrica de Vilallonga. Però no la van deixar en pau. Els detinguts la van telefonar nombroses vegades per convèncer-la perquè continués. Al final va denunciar els fets i la policia va arrestar la setmana passada els cinc presumptes estafadors, segons s'ha fet públic avui.