Atemptats a Catalunya: què sabem

Els atemptats jihadistes de dijous i divendres tenen cinc escenaris diferents: Barcelona i Cambrils, les ciutats atacades; Alcanar i Ripoll, on vivien els implicats i on haurien perpetrat els atacs, i Vic, on es va trobar una furgoneta relacionada amb els terroristes. L'atropellament massiu a la Rambla de Barcelona va ser dijous a les cinc de la tarda, però l'atemptat no s'explicaria si no fos per l'explosió fortuïta de la nit abans a Alcanar. La tesi que actualment té més força és que, en veure's descoberts, els terroristes van canviar els seus plans de fabricar bombes i van decidir atropellar amb les furgonetes que en principi volien fer explotar.