Tretze morts i més de 50 ferits en un atropellament massiu a la Rambla de Barcelona en un atemptat terrorista

Almenys tretze persones han mort i més de 50 persones més han resultat ferides -deu de les quals greus- en un atropellament massiu a la Rambla de Barcelona en el que és un atemptat terrorista, segons ha informat el conseller d'Interior, Joaquim Fron. La xifra de morts podria augmentar, segons ha explicat el conseller. De moment hi ha un detingut, segons han informat els Mossos d'Esquadra.

18:23h. No es pot confirmar el mòbil dels fets ocorreguts a BCN però sha activat ja el dispositiu previst en casos d'atemptat consumat — Mossos (@mossos) 17 d’agost de 2017

Una furgoneta de color blanc ha atropellat les persones que hi havia al seu pas al llarg del passeig central de la Rambla de Barcelona des de la plaça Catalunya fins al mosaic de Miró causant ferits de diversa consideració. Els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli dispositiu policial i hores d'ara estan recorrent els carrerons adjacents a la Rambla fortament armats. També s'estan controls als vehicles a les entrades i sortides de Barcelona.

S'acaba de produir atropellament massiu a les Rambles de Barcelona, per part d'una persona amb una furgoneta. Possiblement varis ferits — Mossos (@mossos) 17 d’agost de 2017

Fonts no oficials expliquen que l'atacant hauria fugit amb una arma llarga. Segons les mateixes fonts, l'home faria un metre setanta d'estatura i duu una samarreta de ratlles blaves i blanques.

La Guàrdia Civil ha estat buscant una segona furgoneta que podria estar implicada en l'atropellament massiu d'aquesta tarda a la Rambla de Barcelona, i cap a les 19 hores l'ha trobada a Vic. Les primeres hipòtesis parlen que una furgoneta marca Fiat ha impactat contra desenes de persones que passejaven per aquesta cèntrica artèria de Barcelona, i després el conductor i un segon ocupant han baixat del vehicle i s'han donat a la fuga.

Anna Erra, alcaldessa de Vic, explica a TV3 que la segona furgoneta localitzada a Vic està encercalada i els cossos de seguretat estan estudiant la situació.

Emergències demana a la gent no sortir al carrer a la zona de plaça Catalunya. S'ha procedit també al tancament de les estacions de metro, Ferrocarrils i Renfe a la zona de Plaça Catalunya. Un helicòpter sobrevola la zona.

L’Ajuntament de Barcelona ha activat el pla bàsic d’emergències municipal per incidents amb múltiples víctimes per l’atropellament massiu que ha ocorregut aquesta tarda a la Rambla de Barcelona. En aquests moments, tots els serveis d’emergència estan activats. El Centre de Coordinació gestionarà la resposta a l’emergència. Facebook ha activat el 'check-in' de seguretat perquè els usuaris puguin informar sobre el seu estat de salut o situació.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es trasllada en aquest moment al centre de coordinació antiterrorista del Departament d’Interior juntament amb els tinents d’alcalde Janet Sanz, Jaume Collboni i el comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens.

⚠⚠⚠⚠⚠⚠

IMPORTANT x incident zona Plaça Catalunya evitin sortir al carrer

Eviten salir a la calle zona plaza Catalunya por incidente grave — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 17 d’agost de 2017

L'incident ha provocat corredisses entre les persones que es trobaven al voltant de l'edifici del Corte Inglés de plaça Catalunya. Les botigues de l'entorn han baixat les persianes i molts vianants s'hi han refugiat dins.

Estampida ahora mismo en El Corte Inglés de Plaza Catalunya en Barcelona pic.twitter.com/72LLRmJjRk — Jordi Perez Colome (@jordipc) 17 d’agost de 2017

Marta Padilla, que treballa al tercer pis de l'edifici del Triangle, ha vist com hi havia diverses persones esteses al terra. "La gent ha començat a cridar i hi ha hagut una desbandada de gent a la zona del cafè del Zurich", explica Padilla. "Els Mossos han tapat amb els para-sols als ferits", ha afegit Padilla.

Segons l’Alba, una noia que estava dinant en un restaurant prop de la Boqueria, al carrer dels Àngels, la policia estaria buscant sospitosos. “Han baixat la persiana perquè no pugi ningú”, explica, “estan buscant gent”. Al carrer, la gent corre. “Han vingut dues noies alemanyes, no paraven de plorar”, comenta. Altres locals de la zona també han hagut de tancar. La Mariona, que treballa a la llibreria Altaïr, a Gran Via amb Rambla Catalunya, explica que dos agents de la Guàrdia Urbana els han avisat que havien de tancar les persianes i no sortir a l'exterior.

540x306 La policia atén diverses persones / FRANCESC MELCION La policia atén diverses persones / FRANCESC MELCION

Ferits al Clínic i Sant Pau

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 17 persones. D'aquestes, una ha resultat morta i set han estat traslladades a diferents hospitals en estat greu. Ferits de diversa consideració han estat traslladats a l'Hospital Clínic i l'Hospital de Sant Pau. "L'hospital està preparat per a aquests tipus d'esdeveniments, alguns estan més greus que altres", ha dit un portaveu del Clínic.

540x306 La Guàrdia Urbana demana als veïns que no surtin de casa / FRANCESC MELCION La Guàrdia Urbana demana als veïns que no surtin de casa / FRANCESC MELCION

Als hospitals catalans s'han apropat moltes persones per donar sang i a l'Hospital Clínic s'han format fins i tot cues.

540x306 Cua de gent donant sang a l'hospital Clínic / ARA Cua de gent donant sang a l'hospital Clínic / ARA

Cua a l' @hospitalclinic per donar sang després de l'atac a la Rambla de Barcelona pic.twitter.com/gf9E1FcFry — Pep Gimeno (@pepgimeno) 17 d’agost de 2017

S'han suspès tots els actes públics, com ara la festa major de Gràcia, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha tornat de les seves vacances.

Transports afectats

Transports Metropolitans de Barcelona ha informat que romanen tancades algunes estacions cèntriques de la línia 3. Aquesta línia funciona de Zona Universitària a Espanya i de Lesseps a Trinitat Nova. Així mateix, s’ha tancat la parada de Passeig de Gràcia de L2, 3, 4. Pel que fa a la línia 2 del metro, només funciona de Sagrada Família a Badalona Pompeu Fabra. També s’ha suspès el servei del Bus Turístic. També estan desviats els autobusos que circulen dins del perímetre comprès pels carrers Casanovas, Aragó, Passeig Sant Joan i Passeig de Colom.

Pel que fa a Renfe, per ordre governativa queden tancades les estacions de Passeig de Gràcia i Pl. Catalunya on els trens no efectuaran parada. La Meridiana està tallada a l'alçada de Trinitat Nova i s'estan escorcollant els cotxes un a un. També s’ha ordenat el tancament d’espais públics com el Zoo de Barcelona i el Tibidabo.