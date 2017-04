Augmenta un 91% el consum de tabac de cargolar entre els fumadors

El consum de tabac de cargolar ha registrat un augment del 91% entre els fumadors des de l'any 2004 al 2012. Segons un estudi liderat per l' Institut Català d'Oncologia (ICO), aquest augment ve causat, entre altres motius, per la falsa creença que és menys perjudicial i perquè té un preu més assequible.

Aquesta és la principal conclusió que es desprèn d’un estudi que ha estat liderat per l’ICO en col·laboració amb l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i que ha realitzat Xisca Sureda, professora de la Universitat de Alcalá (UAH) (Madrid) i Esteve Fernández, investigador principal del projecte i director del Centre Col·laborador de la OMS pel Control del Tabac de l’ICO.

Cauen els cigarrets tradicionals

L'estudi mostra que encara que el consum de tabac ha baixat poc, passant del 26,6% al 24%, sí que han canviat els hàbits dels fumadors. La compra de cigarrets tradicionals ha caigut del 89,1% al 71,8%, mentre que el tabac de cargolar ha pujat del 1,4% al 15,4%.

Segons dades d'enquestes realitzades en els anys 2004-2005 i 2011-2012 a 1.037 residents a Barcelona, la proporció de fumadors de tabac d'embolicar és més gran entre els homes (19,8% enfront d'un 9,5% de dones), entre les persones d'entre 16 i 44 anys (22,9% respecte al 5,8% d'entre 45 i 66 i el 4% de majors de 65), i entre els enquestats amb educació secundària i universitària.

Mateixa nicotina

Segons la doctora Xisca Sureda, els usuaris de picadura "pensen que fumen menys quantitat i que aquest tipus de cigarret és menys perjudicial per a la salut". No obstant, ha subratllat que les dades de l'estudi confirmen que no hi ha diferència entre les concentracions de cotinina en les mostres de saliva dels fumadors. "El tabac d'embolicar té la mateixa nicotina, quitrà i monòxid de carboni que el tradicional, no hi ha cap diferència", ha apuntat.

L'enquesta també mostra que les polítiques que regulen el preu del tabac a Espanya han afectat principal al tradicional. Com a conseqüència, el tabac d'embolicar s'ha convertit en una alternativa més econòmica.

En aquest sentit, l'investigador Esteve Fernández ha reclamat " revisar els impostos amb la intenció d'equiparar el preu dels diferents productes de tabac".