Barcelona prohibeix els camions durant la Cavalcada

L’Ajuntament de Barcelona prohibeix, per raons de seguretat, la circulació de camions per la ciutat durant la Cavalcada de Reis d’avui. En concret, entre les 16.00 i les 22.00h quedarà restringit el pas de vehicles de més 3.500 kg que no siguin de serveis públics. El gerent de Seguretat i Prevenció, Jordi Samsó, va explicar ahir que és la primera vegada que es pren aquesta mesura, que es va decidir abans-d’ahir en una reunió amb responsables policials.

El consistori de Madrid ja va anunciar divendres passat la mateixa restricció, tot i que allà es manté en vigor durant tres dies: de dimarts fins avui. La prohibició arriba a totes dues ciutats poques setmanes després de l’atemptat de Berlín, fet amb un camió de gran tonatge, i amb el precedent del de Niça, que es va cometre de la mateixa manera. L’Estat Islàmic els va reivindicar tots dos.

Samsó també va assegurar que es reforçarà el dispositiu de seguretat de la Cavalcada, que costarà 650.000 euros i es preveu que reuneixi mig milió de persones. No va detallar com i, segons Europa Press, tan sols va explicar que es farien servir sistemes per protegir-ne el recorregut sense concretar si s’utilitzarien barreres o pilones de formigó, per exemple.

La possibilitat que es col·loquessin barreres com aquestes ja es veia a venir quan es va filtrar una ordre interna de la Comissaria General de Seguretat Ciutadana de la Policia Nacional a tots els caps superiors del cos que instava a fer reunions urgents de les juntes locals de seguretat. En aquestes juntes s’havien d’establir “mesures de protecció física” per impedir atacs com el de Berlín, de cara a les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis. L’ordre va sorprendre els Mossos, que tenen les competències en seguretat ciutadana a Catalunya i no segueixen una mateixa directriu sistemàticament en aquest sentit, sinó que analitzen cas per cas i municipi per municipi les mesures de protecció que s’han de prendre.

Anàlisi de cada cas

L’intendent portaveu dels Mossos, Xavier Porcuna, no va valorar l’ordre interna de la Policia Nacional quan es va fer pública fa dues setmanes. Però va recordar que continuem al nivell 4 d’alerta terrorista, que no ha canviat amb l’últim atemptat. “En llocs amb molta concurrència i mercats nadalencs ja tenim en compte les característiques del mobiliari urbà i si hi ha necessitat de posar-hi mesures de contenció física”, va dir. Les mesures de protecció són “dinàmiques”, va explicar, i va admetre que en alguns espais concorreguts, com els mercats nadalencs o Cavalcades, es podia decidir afegir-hi barreres mòbils de formigó o altres mesures. En el cas de Barcelona es va decidir actuar d’aquesta manera a la reunió que es va fer dimarts per avaluar les mesures de seguretat de la Cavalcada. Tot i així, el tinent d’alcalde d’Empresa i Cultura, Jaume Collboni, abans-d’ahir encara deia que es faria el desplegament de seguretat habitual.

L’alcaldessa, Ada Colau, lliurarà a les 16.30 la clau de la ciutat a Melcior, Gaspar i Baltasar, que arribaran a bord del pailebot Santa Eulàlia al Moll de la Fusta. La Cavalcada començarà a les 18.00 a l’avinguda Marquès de l’Argentera i farà cinc quilòmetres fins a la Font Màgica de Montjuïc. A llarg del recorregut previst, es restringirà el pas de vehicles privats i de transport de superfície, per això l’Ajuntament recomana que s’agafi el metro.