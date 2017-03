Barcelona promou una campanya sobre el dret a l’avortament entre els joves

L’Ajuntament de Barcelona, liderat per Ada Colau, vol combatre la falta d’educació sexual dels joves barcelonins, que segons les últimes estadístiques és clarament insuficent i, en alguns casos, fins i tot va a pitjor. Per fer-ho, promourà la campanya L’avortament: una opció i també un dret, que s’emmarca dins d’una estratègia més àmplia en favor dels drets sexuals i reproductius de la ciutadania i que posa l’accent en la prevenció de les infeccions de transmissió sexual, els embarassos no desitjats i la violència sexual.

En concret, segons l’última enquesta de l’Ajuntament, feta el 2015, un 11,6% dels joves d’entre 15 i 34 anys no utilitzen cap mètode anticonceptiu en les seves relacions sexuals, i fins a un 34,4% han utilitzat en alguna ocasió la píndola del dia després. Aquesta proporció va ser més baixa en l’enquesta del 2002, quan un 22,6% de les noies van afirmar haver utilitzat aquest mètode d’urgència per evitar un possible embaràs.

“És difícil dir si hi ha hagut un retrocés, però el que queda clar és que tampoc anem a millor. Si no hi ha educació sexual, no podem pretendre que obtinguem uns resultats diferents”, reflexiona a l’ARA Jordi Baroja, el director del Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS), l’entitat que atén i informa gratuïtament a Barcelona els joves menors de 30 anys sobre els seus drets sexuals i reproductius, que forma part del programa de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i les Balears.

En el cas de l’avortament, “el tabú dels tabús”, en paraules de Baroja, la desinformació sobre els drets existents és encara més pronunciada. Segons una enquesta del CJAS feta l’octubre del 2016, un 80% de les barcelonines d’entre 14 i 30 anys no saben que l’avortament és una prestació gratuïta i universal inclosa dins la cartera de serveis de la sanitat pública, i la meitat desconeixen que es tracta d’una decisió pròpia.

Malgrat que la llei 2/2010 de salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs estableix que qualsevol dona pot avortar de manera lliure dins de les primeres 14 setmanes de gestació, un 30% de les joves pensen que només poden avortar “en casos de violació, malformació del fetus o perill per a l’embarassada”. El nou canvi legal introduït el 2015 pel govern central sota el mandat de l’exministre Alberto Ruiz-Gallardón, que obliga les menors d’edat a tenir el consentiment informat dels seus pares o tutors legals, és igualment desconegut: només un 34% de les dones entrevistades en el sondeig sap que aquesta autorització és obligatòria.

Al CJAS, explica Baroja, atenen cada any de forma gratuïta, anònima i confidencial prop de 200 noies embarassades. “Malgrat ser un dret reconegut, l’avortament encara té un pòsit de vergonya, però és una qüestió que cal posar sobre la taula”, reivindica el director del centre.

Al CJAS, explica, “cap professional fa promoció de la interrupció de l’embaràs, però sí que s’ofereix com una possibilitat i com un dret. Avortar és una opció tan respectable com no fer-ho”, subratlla. Sobre la campanya de l’Ajuntament de Barcelona, que podria ser polèmica, opina que els que l’ataquin “seran els mateixos que es passegen amb autobusos transfòbics”, en referència al bus de l’organització ultracatòlica Hazte Oír, immobilitzat per un jutge per “lesionar la dignitat dels transsexuals”.

Diferències entre barris

Baroja recalca en aquest sentit la necessitat d’informar els joves dels seus drets sexuals i reproductius, especialment perquè el nivell d’informació i formació varia molt segons l’estatus socioeconòmic. Mentre que la taxa d’embarassos de la ciutat és de 19,1 casos per cada 1.000 dones d’entre 15 i 19 anys, en el cas del districte de Ciutat Vella creix fins als 26,3 casos, i a Nou Barris, fins als 29,2. “Una educació sexual millor, que vagi més enllà de saber col·locar preservatius, hauria de tocar temes transversals com l’autorespecte, l’autocura, l’autoestima, l’ètica relacionada amb els altres i el consentiment”, il·lustra Baroja, uns elements que, en la seva opinió, contribueixen a una “sexualitat més sana i positiva”.

La campanya L’avortament: una opció i també un dret consistirà bàsicament en el repartiment de tríptics informatius, i forma part d’una reclamació compartida pel plenari municipal, que el novembre del 2015 va aprovar per una àmplia majoria el rebuig a l’última reforma del PP i va instar l’Ajuntament a garantir la informació i l’assessorament a totes les dones per garantir el seu dret a l’avortament.