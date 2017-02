Batxillerat internacional: més exigència i excel·lència

Tot i que a l’escola on estudiava a Ribes de Freser van intentar “fer enriquiments”, Maria Prat (16 anys) s’avorria a classe. És superdotada i sentia la necessitat d’aprendre molts més continguts dels que apareixien al currículum. Actualment està cursant el batxillerat internacional a l’IES Jaume Vicens Vives, a Girona, i assegura que ha notat un canvi “molt gran” en la seva vida. “Estem bombardejats per estímuls i estic aprenent molt”, apunta. La Maria és una de les 48 alumnes amb la beca del Programa Ciències (Ci) i Matemàtiques (Ms) de Cellex que actualment està cursant el batxillerat internacional a Catalunya.

Es tracta d’una beca que cobreix les despeses de matrícula i les mensualitats i, si és necessari -com en el cas de la Maria-, també paga la residència durant el curs escolar. Altres despeses que cobreix són els llibres, el menjador i els possibles intercanvis.

El cost total d’una promoció de Cellex és d’uns 600.000 euros. Per optar a la beca, l’alumne passa un primer examen tècnic. Si el supera, l’alumne i la seva família han de passar una entrevista.

“Per obtenir la beca es valora molt la capacitat d’esforç”, apunta el president de la comissió gestora de les beques CiMs+Cellex, Josep Grané. A Catalunya, amb pocs centres que ofereixin el batxillerat internacional, només n’hi ha dos amb estudiants becats per Cellex: l’IES Jaume Vicens Vives (Girona) i l’Aula Escola Europea (Barcelona). “Si bé el primer any vam notar un nombre de peticions molt elevat, cada vegada es va reduint més”, apunta Grané, que es mostra sorprès de la baixada de la demanda. Les beques es donen des de l’any 2012.

“Els joves que fan el batxillerat internacional tenen una capacitat de treball enorme i s’hi apunten com a repte personal”, apunta la directora de l’IES Jaume Vicens Vives, Anna Masós, que afegeix que poden centrar-se en continguts “més avançats”. A l’institut de Girona hi ha un total de 24 becats de Cellex -12 a cada curs de batxillerat-, una gran part dels quals provenen de diferents parts de Catalunya. Del total de quatre classes de batxillerat, només una fa l’internacional.

Més nivell de reflexió

“Fan més hores que els altres: si a l’estàndard fan 30 hores setmanals, ells en fan un mínim de 33”, apunta Masós, que assegura que fan “molts més treballs que demanen un alt nivell de reflexió”. En aquest sentit, explica que hi predominen els assajos i les presentacions orals. Un exemple és la Maria Prat, que viu en una residència de Girona costejada per la beca Cellex. Cada dia, a les quatre de la tarda, es posa a estudiar, fa una pausa per sopar, i acaba al voltant de les 12, quan se’n va a dormir. “Viure en una residència i fer el batxillerat internacional han representat un canvi molt gran en la meva vida”, expressa Prat, que aquest estiu anirà a fer una estada d’una setmana a l’Institut Astrofísic de les Illes Canàries pagada per Cellex. Les estades d’estiu en universitats i centres de recerca també formen part del programa.

Tot i ser un dels becats a l’Aula Escola Europea, Jordi Rodríguez (17 anys) es va perdre l’estada de l’estiu en un centre de recerca. “Havia d’anar a Munic per aprendre nanotecnologia, però em va coincidir amb l’olimpíada internacional de matemàtiques a Hong Kong i amb la d’informàtica a Rússia”, explica Rodríguez. Ell és un dels 24 alumnes de l’Aula que actualment té una beca Cellex. El cost d’un curs de batxillerat a Aula és de 9.400 euros, amb el menjador inclòs.

Si bé a Girona només un grup fa el batxillerat internacional, a Aula tots segueixen aquesta via. “Fem la formació del batxillerat internacional a tots els alumnes i després ells trien si volen acreditar-lo amb les proves oficials”, explica el director de l’Aula, Joaquim Guerola, que admet que els estudiants tenen un nivell de feina “molt elevat”.

La Fundació Aula també dona quatre beques per estudiar el batxillerat internacional d’humanitats a l’escola. “Es tracta d’alumnes que estan assedegats de coneixements”, conclou Guerola.