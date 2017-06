El Bisbat farà una llar d’avis a les Corts i no un alberg

Una llar d’avis en lloc d’una residència d’investigadors. Aquest és el projecte que vol impulsar ara l’Arquebisbat de Barcelona a l’espai contigu a la residència sacerdotal Sant Josep Oriol, a les Corts, segons van confirmar ahir a l’ARA fonts oficials de l’ens. La residència d’estudiants era un projecte que comptava amb l’oposició frontal dels veïns, que temien que acabaria funcionant com a “hotel encobert”. L’empresa que havia de gestionar l’alberg, Resa, ja gestiona una residència d’investigadors al Raval. Els veïns, després de constatar via internet que aquest espai del Raval funcionava com un “hotel encobert”, temien que a les Corts passés el mateix, i feia un any que es mobilitzaven.

La nova proposta de l’Arquebisbat de Barcelona, la residència d’avis i centre de dia amb menjador, tampoc convenç el veïnat de les Corts, que lamenta que es tractaria d’un geriàtric privat. “Per molt que diguin que hi haurà places concertades, això depèn de la Generalitat, i actualment no hi ha pressupost assignat”, van lamentar ahir des de la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de les Corts i la Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts, que compten amb el suport de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB).

Els veïns també denuncien que el recinte on es vol construir la llar d’avis distorsiona totalment la zona, amb dues places -plaça de Comas i plaça de la Concòrdia- qualificades de nucli antic. “Desgraciadament al mateix carrer hi ha edificis alts, i ja no podem fer res per evitar aquest fet, però sí per evitar una nova agressió urbanística”, diuen els veïns. Fonts de l’Arquebisbat defensen que els volums de construcció són més petits que els que permet la llei, i afirmen que se senten “descoratjats” pel fet que la residència tampoc s’accepti, tot i que recorden que al cap i a la fi és “un espai privat”.

L’Ajuntament de Barcelona, per la seva banda, afirma que estudiarà el nou projecte, tenint en compte que el reenfocament del projecte a geriàtric “té més retorn social perquè al districte hi ha manca de places d’aquest servei”. No obstant, diuen fonts municipals, caldrà treballar-lo amb les entitats i veïns.