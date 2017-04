Brussel·les proposa un permís de mínim quatre mesos per cuidar dels fills amb dret a retribució

La sempre difícil tasca de conciliar és gairebé impossible quan la legislació no està de la part dels progenitors. L' equilibri entre vida professional i privada és especialment complex per a les dones que, sovint sacrifiquen la seva feina per poder tenir cura dels infants, lamenten des de la Comissió Europea. Per això, Brussel·les ha proposat aquest dimecres la instauració d'un permís retribuït no transferible per evitar les múltiples divergències que existeixen entre els Estats membres.

L'Executiu comunitari proposa que s'instauri un permís de mínim quatre mesos pels dos progenitors per tenir cura dels fills que no es podrà transferir. És a dir, que un dels pares no pot cedir els seus quatre mesos a l'altre, i s'hi podran acollir a aquest dret en qualsevol moment fins que el fill tingui 12 anys. A més, durant el temps que estiguin cuidant els fills, els pares tindran dret a una retribució de la mateixa forma que se segueix cobrant una remuneració quan un treballador està de baixa per malaltia.

Actualment, la legislació europea ja permet que els dos pares puguin sol·licitar una excedència de quatre mesos per tenir cura dels fills fins que aquests tinguin vuit anys, però no hi ha cap norma que obligui que durant aquest temps es rebi cap compensació econòmica, a més un dels pares pot rebutjar tres mesos d'excedència per cedir-li a l'altre.

L'Executiu també preveu en la seva proposta que tots els treballadors tinguin dret a cinc dies remunerats l'any per poder tenir cura dels fills o familiars malalts, ja que el 20% de les dones, per exemple, admet haver renunciat a la seva carrera laboral per cuidar familiars. Fins ara, tampoc hi ha una legislació europea clara sobre la baixa per paternitat, pel que l'Executiu demana que existeixi al dret de mínim deu dies per cuidar al nadó acabat de néixer. A Espanya, ha entrat en vigor aquest any la baixa de paternitat durant un mes, però en molts països aquesta possibilitat no existeix.

Tot en un context en què les dones tenen una taxa d'ocupació d'un 11,6% menys que els homes i una escletxa de gènere del 30% en les famílies amb fills menors de sis anys, una desigualtat que provoca una pèrdua 370 milions d'euros pels Estats, segons càlculs comunitaris. "Jo també vaig tenir fills, als anys 80, en un règim totalitari, i me n'adono que les coses no han canviat gaire des d'aleshores, per això és fonamental que els ciutadans puguin escollir", ha defensat la comissària txeca de Justícia, Vera Jourovà.

Les jornades laborals maratonianes en què s'encadenen les vuit hores oficials, més les de cura de fills i tasques de la llar són una realitat per a moltes famílies. La Comissió també vol canviar aquesta situació per equiparar-se "al segle XXI". Així els treballadors amb menors de dotze anys o persones dependents a càrrec seu podran tenir dret a jornades reduïdes, flexibilitat en l'horari laboral i impulsar el teletreball. Actualment, la legislació només reconeix el dret a demanar reducció de jornada i, segons les dades, un 31,5% de les dones demanen aquest tipus de jornada, enfront del 8,2% dels homes.

Amb tot, no s'ha proposat de moment cap millora en la legislació que regula la baixa de maternitat fixada actualment en mínim 14 setmanes. Fa gairebé dos anys, la Comissió Europea va haver de retirar la proposta que l'ampliava a mínim 18 setmanes, pel fort rebuig que va provocar en molts estats membres. La Comissària d'Ocupació i Afers Socials, Marianne Thyssen, ha defensat que creu que aquest cop serà diferent, ja que la proposta presentada aquest dimecres, és fruit d'una àmplia consulta a ciutadans i companyies que s'han mostrat interessats en canviar la legislació. "Els treballadors s'absentaran menys de la feina i estaran més motivats, el què millorarà la productivitat de les empreses", defensen des de l'Executiu. Cal encara veure quin serà el futur d'aquesta nova proposta, ja que encara ha de ser negociada i aprovada pels països membres i el Parlament Europeu.