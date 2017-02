'Casa nostra, casa vostra' reclama un pacte social amb entitats, ajuntaments i Generalitat per garantir l'acollida de refugiats

"Hem fet la manifestació més gran d'Europa per les persones refugiades". Així ha començat el seu parlament Ruben Wagensberg, un dels coordinadors de 'Casa nostra, casa vostra', en acabar la manifestació que ha omplert els carrers de Barcelona. Amb un discurs molt contundent, la plataforma organitzadora de la manifestació ha afirmat que "un cop més la ciutadania ha anat per davant de les administracions" i, per això, han instat els ajuntaments, la Generalitat i les entitats a fer un gran "pacte social" i un "front comú" en favor dels immigrants amb un triple objectiu: combatre "l'ombra del racisme i la xenofòbia", millorar les condicions dels immigrants que ja viuen a Catalunya i "desbloquejar la situació" de molts refugiats que volen arribar al país.

"Organitzem-nos, que en som capaços", ha afirmat Wagensberg, que ha demanat a totes les institucions del país "anar on calgui i arribar on calgui". Segons ha dit, el gran front comú català hauria d'anar "a Madrid, a Brussel·les o on calgui per reclamar que vinguin d'una vegada les persones refugiades". A més, ha cridat el Govern a treballar més intensament per aconseguir que arribin refugiats perquè "queda molta, molta feina per fer per ser de debò una terra d'acollida".

"Tenim el deure de fer-ho", ha afirmat. A més, ha exigit a les institucions europees que "deixin de gastar-se els diners en tanques" i els destinin a atendre els refugiats que estan a les fronteres de Grècia i Itàlia. Així, ha reclamat sancions per als estats que incompleixen els compromisos d'acollida i ha recordat, en aquest sentit, que Espanya tan sols ha acollit un 6% del nombre a què s'havia compromès. "És una vergonya!", ha sentenciat.

Wagensberg ha recordat que mentre tenia lloc la manifestació han estat rescatades a les costes de Líbia més de 400 persones i que hi ha més de 110 desapareguts.

També hi ha intervingut Lara Costafreda, coordinadora de 'Casa nostra, casa vostra', que ha explicat que la manifestació neix després de "la indignació, la ràbia i la impotència" que van sentir un grup de voluntaris quan van anar a donar un cop de mà als camps de refugiats de Grècia. "S'han acabat les excuses, hem d'acollir i volem acollir ara", ha dit, després d'agrair als manifestants que s'han mobilitzat i a les entitats que han organitzat la manifestació, que ha definit com un "crit d'esperança". "No pararem fins que siguin aquí, no deixarem de dir ni un sol dia que volem acollir", ha afirmat.

Les coordinadores de 'Casa nostra, casa vostra' a Berga, Judit Corral i Dolors Serra, han assegurat que "no n'hi ha prou" amb la manifestació i han exigit als governs dels estats de la UE el "compliment dels acords presos". "No podem permetre deixar passar més temps", han dit.

"Ens aixecarem"

En els parlaments finals també hi han intervingut dues refugiades. Dara Ljubojevic, refugiada del 1992 de la Guerra de Bòsnia, ha afirmat que "si jo sóc aquí és gràcies a vosaltres" i ha fet una crida a "la marea humana tan generosa i forta" que s'ha manifestat a Barcelona perquè lluitin per tenir "les mateixes oportunitats que nosaltres".

Al seu torn, Meera M. Zaroor, siriana que fa dos anys que està a Catalunya, ha dit que els sirians només "volen viure com feu vosaltres". "Els refugiats són persones, no objectes", ha assegurat, i ha explicat que la població de Síria ha de lluitar contra "dues cares de la mateixa moneda", que és el terrorisme del "dictador" Baixar al-Assad i del Daeix (acrònim d''Estat Islàmic'). "Som víctimes de la guerra. Mentre vosaltres sentiu la meva veu, a Síria senten com cauen les bombes", ha afirmat, i ha acabat sentenciant: "Ens aixecarem i lluitarem pels nostres drets". El parlament de la Meera ha acabat amb un llarg aplaudiment.