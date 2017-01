Catalunya i País Valencià denuncien retards en les obres del Corredor Mediterrani

Catalunya i el País Valencià tornen a denunciar un "nou retard" en les obres del Corredor Mediterrani. Els responsables d'infraestructures de tots dos territoris s'han reunit aquest divendres per valorar en quin estat es troben les obres del Corredor Mediterrani, segons ha informat el departament de Territori i Sostenibilitat en un comunicat.

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, ha lamentat que el desdoblament de la via entre Vandellòs i Tarragona –que fa més de 15 anys que dura– s'hagi allargat un any més. "No només es tracta d'un nou incompliment sinó que, a més, quan entri en servei, l'abril de 2018, tal i com va dir el ministre de Foment, ho farà sense ample internacional i això no és el Corredor Mediterrani", ha sentenciat Font. Per això, ha demanat "calendaris clars i certs" pel tercer fil.

Per la seva banda, el secretari autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori del Govern valencià, Josep Vicent Boira, ha demanat una "solució immediata" per habilitar ample europeu per "viatgers i mercaderies" en el tram que va de Tarragona a Castelló. Segons Boira, fa tres anys que esperen que les obres comencin.

Tant Font com Boira han tornat a reclamar també que el coordinador del Corredor sigui una persona "consensuada amb els territoris".