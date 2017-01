Comín dona per acabada l'era de les retallades en Salut

El pressupostos de la Generalitat segueixen el seu camí al Parlament, també en el capítol sanitari. JxSí i la CUP han tornat a tombar aquest dimecres les esmenes a la totalitat de C's, PSC, CSQP i PP a la Comissió de Salut, malgrat que la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha insistit en la idea que els comptes del Govern no són exactament els que la seva formació voldria.

Pel que fa als números, el conseller de Salut, Toni Comín, ha donat per acabada l'època de les retallades en el departament, en recordar que el pressupost del 2017 destina inicialment 8.876 milions d'euros a la despesa sanitària, enfront dels 8.467 milions del 2015 i el mínim de 8.290 milions que es va registrar al 2014. " Estem revertint les retallades", ha proclamat, i "les xifres són més que suficients per dir que ha canviat la tendència" i s'inicia la recuperació del pressupost.

Comín, que ha reconegut que tot i l'augment pressupostari la xifra total encara és "insuficient" -el pressupost del 2010 es va enfilar fins als 9.875 milions i també els comptes de 2009, 2009 i 2011 van ser superiors als actuals- ha insistit en la tesi de la reversió de les retallades en assenyalar que el pressupost per persona pujarà fins als 1.186 euros, uns 90 euros més que el mínim del 2014. En la mateixa línia, ha recordat l'augment de 70 milions d'euros en atenció a la salut mental, un lleu retorn de les inversions en equipaments i un reforç del pla per reduir les llistes d'espera.

L'oposició, per la seva banda, li ha retret l'excés de triomfalisme i li ha recordat la situació de col·lapse que viuen els serveis d'urgències d'alguns hospitals, així com el fet que els professionals són els grans damnificats i els que estan pagant els plats trencats dels ajustos. El diputat de C's Jorge Soler ha retret al conseller les "promeses buides" i el seu allunyament de la realitat diària; Assumpta Escarp (PSC) el fet que els comptes neixen sent mentida perquè el dèficit en el capítol sanitari es va apropar als 1.000 milions d'euros l'any 2015; Albano Dante (CSQP) la "sensació d'injustícia" per uns comptes que no fan el necessari per recaptar més entre els que més tenen; i Santi Rodríguez (PP) ha fet notar que, tot i que augmenti el pressupost en termes globals, el percentatge sobre el total del pressupost en realitat baixa.

Reguant, per la seva banda, ha manifestat que li costa veure una lluita clara contra les desigualtats en el pressupost sanitari, que ha titllat de " continuista", i ha lamentat que no inclogui cap mesura per "tocar privilegis". De fet, la diputada cupaire ha lamentat que Salut no preveu canviar la manera com contracta els serveis i, per tant, consolida la "pràctica habitual" de "descapitalitzar" el sistema públic a través de fundacions privades, tot i que siguin sense ànim de lucre. Tot i que el conseller ha donat per fet que això continuarà sent així - capítol a banda són les empreses amb ànim de lucre com QuirónSalud-, Reguant ha assegurat que aquesta era la gran "reversió" a fer. "En moltes ocasions tenim la sensació que no s'està fent", ha lamentat.