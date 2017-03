Creen un virus que permet atacar només les cèl·lules cancerígenes

El tractament contra el càncer provoca sovint efectes secundaris, perquè a vegades s'eliminen tant les cèl·lules cancerígenes com les sanes. Un grup d'investigadors de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps) i de l'Institut d'Investigació Biomèdica (IRB) de Barcelona han aconseguit crear uns virus modificats genèticament que ataquen de forma selectiva les cèl·lules tumorals, sense que les sanes es vegin afectades. L'estudi, publicat per la revista 'Nature Communications', neix arran de la tesi doctoral d' Eneko Villanueva i l'han coliderat Cristina Fillat, cap del grup de teràpia Gènica i Càncer de l'Idibaps, i Raúl Méndez, investigador de l'IRB.

Aquest tipus de virus s'anomenen oncolítics perquè només afecten les cèl·lules tumorals. Això limitarà l'efecte dels tractaments del càncer sobre les cèl·lules sanes. Fins ara, alguns estudis ja havien investigat l'enginyeria genètica per crear virus que maximitzin l'efecte anticàncer, però a mesura que augmentava la potència del virus, també ho feia la toxicitat del tractament.

Com ho han fet? Els investigadors han vist que atacar només les cèl·lules cancerígenes és molt difícil, perquè s'assemblen molt a les cèl·lules sanes. En canvi, atacar un virus és més fàcil, de manera que van buscar la manera d'eliminar les cèl·lules tumorals infectant-les abans d'un virus modificat genèticament. Així, quan el virus entrava a les cèl·lules cancerígenes, s'estenia a d'altres cèl·lules tumorals per eliminar-les. És, per tant, un mètode molt eficaç que, de moment, només s'ha provat en ratolins.

Els investigadors confien que d'aquí uns anys el descobriment tingui aplicacions pràctiques en les persones. Si s'implantés entre els humans, el tractament podria provar-se per combatre càncers que ara tenen un nivell molt baix de supervivència (com el de pàncrees), i també seria més efectiu (no causaria tants efectes secundaris) als tractaments que ja existeixen.

Un virus creat expressament

La clau del descobriment és la creació d'un adenovirus d'una alta especificitat que només combat les cèl·lules tumorals. En realitat, els adenovirus són una família de virus que poden provocar infeccions a les vies respiratòries i urinàries, i també conjuntivitis i gastroenteritis, però que tenen unes característiques que els fa "molt atractius" per ser usats com a teràpia enfront dels tumors, segons explica Cristina Fillat.

Es tracta d'un "abordatge innovador" que aprofita les cèl·lules cancerígenes i les sanes tenen perfils diferents en determinades proteïnes per aconseguir que el virus només infecti les 'dolentes'. "Hem aprofitat la diferent expressió d'un tipus de proteïnes, les CPEBs, en teixits normals i tumorals", ha explicat Raúl Méndez. Es tracta d'una família de quatre proteïnes d'unió a l'àcid ribonucleic (ARN) -molècules que porten la informació dels gens per sintetitzar proteïnes- que controlen l'expressió de centenars de gens i mantenen la funcionalitat i capacitat de reparació dels teixits en condicions normals. Quan aquestes CPEBs es desequilibren, canvien l'expressió dels gens en les cèl·lules i contribueixen al desenvolupament de processos patològics com el càncer.

"Ens hem centrat en el doble desequilibri de dues d'aquestes proteïnes en teixits sans i en tumors: d'una banda tenim CPEB4, que en estudis anteriors vam demostrar que té una expressió elevada en cèl·lules cancerígenes i que és necessària per al creixement del tumor, i, de l'altra, CPEB1, molt expressada en teixit normal i que es perd en el tumoral. Hem aprofitat aquest desequilibri per fer un virus que només ataca les cèl·lules amb nivells alts de CPEB4 i baixos de CPEB1, amb el que només afecta les cèl·lules tumorals, ignorant les sanes ", assenyala Méndez.

Així, els investigadors han aconseguit que l'activitat viral s'atenués en cèl·lules normals, mentre que en les tumorals es va mantenir o, fins i tot, va augmentar la potència dels virus. "Quan els virus modificats entraven en les cèl·lules tumorals, replicaven seu genoma i, en sortir, destruïen la cèl·lula alliberant més partícules del virus, capaços d'infectar, al seu torn, a més cèl·lules cancerígenes", explica Fillat, que afegeix que "aquesta nova aproximació és molt interessant ja que es tracta d'una teràpia que s'amplifica de manera selectiva en el propi tumor".