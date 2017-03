Creixen un 60% els fons públics per a la recerca de les universitats catalanes des de 2013

Canvi de tendència en la recerca catalana en els últims anys. Els fons competitius (programes nacionals, estatals i europeus) aconseguits per les universitats públiques catalanes per a la recerca i la innovació l'any 2015 han crescut un 60% respecte el 2013. D'aquesta manera s'ha revertit la tendència descendent dels últims anys i s'ha passat de dels 121,55 milions del 2013 -no hi va haver convocatòria del pla nacional de recerca- als 193,05 milions el 2015.

Si se sumen els fons no competitius -73,75 milions d'euros- al 2015 s'ha assolit una xifra total de 266,8 milions d'euros. Així ho mostra l'Informe d'Indicadors de Recerca i Innovació' elaborat per l’ Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), que indica que els fons competitius per a la investigació han suposat un 72% del total, mentre que el 28% restant correspon a fons no competitius.

Una altra dada positiva que mostra l'informe és que la mitjana de fons captats per personal docent i investigador (PDI) ha pujat a 35.231 euros, quan tres anys enrere, el 2012, era de 30.879.

Pel que fa a la producció científica, Catalunya va obtenir el 2015 un total de 23 ajuts de l' European Research Council (ERC), un creixement de més de mig punt respecte a l'any anterior que la situa en quarta posició en el rànquing de països europeus participants, i la mitjana de publicacions per investigador -1,37 articles- és un 71% superior a la de la resta de l'Estat -0,80-.

També es van llegir més tesis -un 5,4% respecte a 2014 i un 31% en relació als anteriors cinc cursos-, i es van presentar un 14% més de patents que el 2013 amb 96 sol·licituds, situant-se al mateix nivell que el 2009. A més, les universitats catalanes van generar el 2014 el 24% dels ingressos per activitats de transferència de coneixement en relació amb el total de l'Estat.