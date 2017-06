Desplegament policial per desallotjar l'edifici de la Rimaia

651x366 L’immoble de la ronda de Sant Pau on hi ha la Rimaia és buit des que es va acabar el 1993 i des de llavors ha estat ocupat i desallotjat diverses vegades. L’última ocupació, la sisena, va ser al febrer. / MARC ROVIRA L’immoble de la ronda de Sant Pau on hi ha la Rimaia és buit des que es va acabar el 1993 i des de llavors ha estat ocupat i desallotjat diverses vegades. L’última ocupació, la sisena, va ser al febrer. / MARC ROVIRA