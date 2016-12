Troben tres nens a Palma que feia dies que convivien amb la mare morta al pis

Tres germans d'11, 10 i 5 anys han conviscut durant diversos dies amb el cadàver de la seva mare, de 40 anys, a un pis del barri de Son Cladera, a Palma, on la dona havia mort per causes naturals, segons la Policia Local. Un dels petits ha sortit del pis i ha anat a un parc aquest dimarts al migdia i ha demanat ajuda a un jardiner de l'Ajuntament de Palma, li ha dit que feia uns dies que ell i els seus germans no menjaven perquè la mare estava ajaguda en un llit de la casa on vivien i no reaccionava.

L'operari municipal ha avisat agents del cos de policia, que s'han desplaçat fins a l'habitatge i han comprovat que, com havia explicat el nen, la dona jeia en un dormitori i a l'habitatge hi havia dos menors més. La Policia Local ha avisat immediatament la Policia Nacional, que ha assumit la investigació del les causes de la defunció, encara que els primers indicis apunten a una mort natural.

Van traslladar els nens a l'hospital de Son Espases de Palma, on els ha atès el servei d'urgències pediàtriques. Els sanitaris que els atenen han ordenat que els germans continuïn ingressats, segons ha informat un portaveu del centre sanitari. L'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS) se n'ha fet càrrec i ha activat el protocol de protecció preceptiu, que estableix la recerca de familiars propers perquè es facin càrrec dels menors.

L'habitatge on era el cadàver és al passatge de Cala Figuera, un carrer proper a les instal·lacions centrals dels Serveis Ferroviaris de Mallorca, a Son Rullan, s'hi han desplaçat agents del Grup d'Homicidis de la Policia Nacional. Encara que en una primera observació no s'han trobat indicis de violència, els investigadors analitzen el lloc dels fets i una autòpsia determinarà les causes de la mort.