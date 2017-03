Els Mossos detecten tres casos d'ablació a menors al Gironès

Els Mossos d'Esquadra han enviat al jutjat tres casos de nenes residents a la comarca del Gironès a qui han fet l'ablació després d'haver estat alertats pels pediatres de les menors. Les nenes tenen entre 7 i 14 anys, pertanyen a famílies d'ètnia subsahariana i dos d'elles són germanes.

No es tracta de casos excepcionals. De fet, al llarg del 2016, s'han detectat dues nenes que viuen a la demarcació i que corrien risc evident de patir una ablació si marxaven als països d'origen. En un dels casos, el jutjat ha prohibit als pares endur-se'n la petita a l'Àfrica.

La sotsinspectora dels Mossos Rosa Negre ha admès que el protocol específic per lluitar contra la mutilació genital femenina " és efectiu", i la prova són els casos que es poden agafar a temps. "Malauradament, però, que se'n continuïn detectant vol dir que encara s'està lluny de l'objectiu final, que és eradicar aquesta pràctica", explica.

D'ençà del 2002, les comarques gironines compten amb un protocol per lluitar contra els casos de mutilació genital femenina. Tot i que a la demarcació no hi ha constància que es facin ablacions, les ètnies que la practiquen –totes, subsaharianes- sí que aprofiten les vacances o un viatge al país d'origen per, un cop allà, marcar les nenes de per vida.



En aquests casos, el Codi Penal és categòric. La llei castiga l'ablació amb penes d'entre 6 i 12 anys de presó. I no només persegueix aquelles mutilacions genitals que es puguin fer en territori estatal, sinó també les que es porten a terme aprofitant un viatge a l'Àfrica.