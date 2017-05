Una Diagonal més llarga que uneixi el Besòs i el Llobregat

La Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els ajuntaments d’Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí volen transformar l’autopista B-23, una de les principals entrades a Barcelona, en una via urbana que permeti que la Diagonal “pugui anar del Besòs fins al Llobregat”. Així ho va indicar ahir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, que va explicar que la Diagonal passarà dels 10,5 quilòmetres que té ara als 15,5 que tindrà quan es completi l’actuació.

El primer pas ha de ser que el ministeri de Foment traspassi la titularitat d’aquesta via ràpida a la Generalitat, una operació que s’ha de fer “amb prou recursos econòmics” per poder construir el carril d’autobús segregat (bus-VAO) i “garantir-ne el manteniment durant deu anys”, va explicar l’alcalde de Sant Joan Despí i president de l’AMB, Antoni Poveda. En concret es demanen 17,5 milions d’euros. Els diners són motiu de discrepàncies amb el govern espanyol.

De moment, ajuntaments, AMB i Generalitat han creat una taula de treball que ha de dibuixar els eixos bàsics de la transformació de la B-23, que implicarà convertir-la “en una via multifuncional per a vianants, ciclistes, vehicles privats i transport públic, i no com ara, que és unifuncional per a privats -va reblar Rull-. Estem parlant d’un projecte d’una magnitud considerable i dilatat en el temps”, va reconèixer.

L’actuació estrella serà la construcció d’un carril bus-VAO entre la Ciutat Esportiva del Barça, a Sant Joan Despí, i l’entrada de la Diagonal a la zona de Pedralbes. Es calcula que hi circularan cada dia uns 600 autobusos que transportaran 4 milions de viatgers cada any, i que podran escurçar el trajecte uns 15 minuts. “Volem que hi hagi menys vehicles privats perquè el transport públic sigui més eficaç”, va dir Rull.

“És un somni de fa molts anys”

La transformació de la B-23 també preveu cobrir part de la carretera, sobretot a Esplugues de Llobregat, “per fer permeable el pas d’un barri a l’altre”, va indicar l’alcaldessa, Pilar Díaz. “És un somni de fa molts anys que ara es converteix en projecte de país i es podrà fer realitat”, va afegir. Segons l’alcalde de Sant Just Desvern, Josep Perpinyà, el projecte permetrà “retornar als ciutadans els espais ocupats per vies ràpides, tal com s’ha fet en molts llocs d’Europa”. També es vol construir un aparcament dissuasori amb autobusos llançadora per facilitar l’accés a la capital catalana en transport públic, habilitar carrils bici i guanyar espai d’esbarjo per als ciutadans. Un altre dels objectius d’aquestes actuacions, segons Rull, “és poder lluitar contra la contaminació atmosfèrica”.

Per ara, l’única actuació pressupostada és el carril bus-VAO. Per a la resta de projectes no hi ha establerta la inversió necessària ni tampoc els terminis per executar-los.

D’altra banda, el ministeri de Foment s’ha compromès a reprendre aquest estiu les obres de l’enllaç de l’autopista AP-7 i l’autovia A-2 a l’alçada de Sant Andreu de la Barca, que estan aturades des de fa uns mesos i que comunicaran el Vallès amb el Baix Llobregat. Es preveu que pel nou vial, de poc més de dos quilòmetres i amb un viaducte de 850 metres, hi passin cada dia uns 40.000 vehicles. Ara, per poder anar d’una carretera a l’altra, s’ha de fer una volta de 12 quilòmetres per carreteres comarcals.