El misteriós assalt de matinada a la planta noble de la conselleria de Justícia

Una persona ha entrat per la força aquesta matinada a la planta noble de la seu de la conselleria de Justícia a Barcelona. L'intrús hi ha accedit per un finestral del setè pis, just on hi ha el despatx del conseller, Carles Mundó, segons ha pogut saber l'ARA i han confirmat fonts de la conselleria. Per ara no s'ha trobat a faltar cap objecte de valor, ni tan sols l'ordinador portàtil del conseller, que era damunt la seva taula.

La policia encara investiga l'assalt, els treballadors del departament hauran de fer un inventari per assegurar-se que no hi falta res i demà al matí està previst que els Mossos d'Esquadra facin una revisió minuciosa de tota la planta, que inclourà un escombratge per detectar possibles micròfons o càmeres ocultes. A la planta noble de l'edifici no hi ha alarmes ni càmeres de seguretat –són a la planta baixa–, però de moment tot indica que la intrusió l'ha comès una sola persona, un home.

L'intrús ha entrat a la finestra de l'edifici –situat al carrer Casp, número 81, cantonada amb Pau Claris– enfilant-se per una canonada des del terrat del número 22 del carrer Casp. Ha trencat la finestra i ha accedit al despatx de la secretaria del conseller, situat a l'antiga capella de l'edifici. La policia científica, segons ha pogut saber aquest diari, ha determinat que la finestra ha sigut trencada des de fora i ha trobat rastres d'una petjada a la canonada.

Un cop a dins de la secretaria, l'intrús n'ha forçat la porta, que estava tancada, per accedir a la resta del pis. Gairebé tots els altres despatxos, incloent-hi el del conseller, estaven oberts, com és habitual a la conselleria. Això fa que no es pugui descartar que l'intrús hagi entrat al despatx de Carles Mundó. Només el d'un director general estava tancat amb clau. Però totes les taules estaven endreçades i per ara no s'ha trobat a faltar cap objecte de valor ni hi ha rastres que s'hagi regirat o escorcollat res en concret.

A l'edifici s'hi han trobat dues portes forçades més: una per accedir a unes golfes que es fan servir de magatzem i una altra que des d'aquest espai dona a unes escales des d'on es pot tornar a la planta noble i des d'on també es pot accedir al terrat. Just ahir a la matinada, a la 1.45, també va saltar l'alarma de número 6 del carrer Casp, on hi ha la seu de la Cadena SER. Els vigilants de seguretat de la ràdio van veure un home vestit amb roba fosca que duia la cara tapada amb un buf i tenia un tornavís, però se'ls va escapar. L'intrús també hi hauria entrat per una finestra probablement des de l'edifici del teatre Tívoli.

És probable que qui va entrar a l'edifici de la Cadena SER sigui la mateixa persona que més tard ho ha fet a la seu de la conselleria de Justícia, i no es descarta que hagi accedit a la seu del departament buscant una manera per baixar dels terrats després de fer saltar l'alarma de la ràdio, però la investigació encara està oberta i el cas encara s'ha d'aclarir.

L'immoble on hi ha la seu de la conselleria de Justícia, conegut com el Casal de Sant Jordi, és obra de l'arquitecte Francesc Folguera i Grassi i es va construir entre el 1929 i el 1931 per iniciativa del matrimoni d'empresaris del sector tèxtil Joan Riera i Tecla Sala. Riera va morir abans que s'edifiqués, però Sala va acabar el projecte i es va instal·lar a viure a les dues últimes plantes, la setena –on ha entrat l'intrús– i l'àtic. El casal té una escultura de sant Jordi a la façana, obra de Joan Rebull, que li dona nom, i es va fer pensat per reunir les oficines de les empreses tèxtils als primers pisos i habitatges per a la família dels propietaris als pisos superiors. La façana ja mostra aquestes diferències.