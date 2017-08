Església Plural veu "desafortunada" la intervenció del cardenal Omella en la missa a la Sagrada Família

El col·lectiu de catòlics progressistes Església Plural ha emès un comunicat en què considera "desafortunada" la intervenció del cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, en la missa a la Sagrada Família d'aquest diumenge en homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils.

L'associació ha lamentat que tant Omella com el cardenal auxiliar "hagin tractat les autoritats catalanes d'una manera poc adequada, tant el president de la Generalitat com l'alcaldessa de Barcelona". Església Plural ressalta en el seu text que el cardenal s'ha limitat a tractar-los com a "autoritats autonòmiques i locals", mentre que sí que ha fet esment del rei, del president espanyol i de la vicepresidenta.

Aquest col·lectiu també lamenta que, en la primera menció d'agraïment als cossos de seguretat, Omella hagi fet referència "a les forces de seguretat de l'Estat i no hagi fet cap esment al Cos de Mossos d'Esquadra, que han portat i porten tot el pes de l'actuació policial".

Algunes de les declaracions del màxim representant de l'Església catòlica a Catalunya tampoc no han agradat especialment a aquest grup religiós. "La unió ens fa més forts mentre que la divisió ens corroeix i ens destrueix", ha apuntat Omella. Segons Església Plural, "el cardenal sabia perfectament que aquestes paraules serien titulats en tots els mitjans de comunicació i que serien utilitzades políticament".

Finalment, el comunicat considera que "s'ha desaprofitat el moment per expressar la fraternitat amb les altres religions, alguns representants de les quals eren a la cerimònia". "Un gest públic conjunt de proximitat i compromís entre els representants religiosos contra la violència i a favor de la convivència pacífica, hauria transmès un potent missatge a la societat".

L'Ajuntament celebrarà un acte interreligiós

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest mateix diumenge que organitzarà un acte interreligiós en homenatge a les víctimes de l'atemptat i de rebuig a l'acte terrorista. Està previst que l'acte se celebri al Saló de Cent de l'Ajuntament de la ciutat i, segons ha confirmat a Twitter el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, l'acte començarà a les 18.00. Hi participaran diferents referents religiosos de la ciutat de les comunitats jueves, protestants, catòliques i musulmanes, entre d'altres.

Pisarello també ha explicat que s'ha decidit ampliar fins a divendres la possibilitat de signar els llibres de condol instal·lats a l'Ajuntament per la massiva resposta de la ciutadania. Així mateix, s'ha habilitat un llibre electrònic des del qual es podrà deixar la dedicatòria en quatre idiomes: català (a través del portal barcelona.cat/llibredecondol), castellà (barcelona.cat/librodecondolencias), anglès (barcelona.cat/bookofcondolences) i francès (barcelona.cat/livredescondoleances).