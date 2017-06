Estudiants d'un institut de Lleida acusen un professor de dir que "ser homosexual és antinatural"

Alumnes de quart d'ESO de l'institut públic de Lleida Samuel Gili i Gaya han acusat un professor de filosofia d'haver menyspreat els homosexuals a l'aula aquest dilluns. Segons un apunt d'una alumna a Facebook que s'ha acabat escampant per diverses pàgines de la xarxa social i també per Twitter el professor va dir: "Ser homosexual és antinatural, és com un coix o un borni, és inexplicable".

Esto le ha pasado a una amiga de Lleida y me he quedado sin palabras. Lo peor es que ha pasado en un instituto PÚBLICO. Difundid, por favor. pic.twitter.com/idhXBE84Ap — Lenny Tocacojones (@lennytocahuevos) 6 de juny de 2017

La directora del centre, Carme Panadés, ha reconegut l'acusació a Europa Press i ha explicat que ha demanat la intervenció de la Inspecció d'Ensenyament. Assegura que avui parlarà amb el professor i els estudiants i ha declarat: "Estem educant, els alumnes han de saber discernir entre el que està bé o el que està malament".

Els estudiants, acompanyats de dos alumnes de segon de batxillerat d'un sindicat estudiantil se li han adreçat per explicar-li què havia passat. Avui els estudiants han convocat una concentració de protesta a les 10.30 h al pati de l'institut. Segons els alumnes, quan es van queixar al professor pel que deia, ell els va contestar que els estaven "imposant la creença que s'han de respectar els homosexuals".