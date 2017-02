La Fapac demana incrementar fins als 120 milions la partida per a beques menjador

La Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (Fapac) ha demanat aquest dimarts que els pressupostos de la Generalitat incrementin fins als 120 milions d'euros la partida destinada a beques menjador.

En roda de premsa, la presidenta de Fapac, Montse Conejo, i l'integrant de la comissió de beques menjador de la federació, Miquel Gené, han lamentat que l'increment de les ajudes en els darrers cursos ha permès només recuperar el nivell de pressupost del curs 2009-2010.

La Fapac ha assegurat que l'increment anunciat per a aquest any en els pressupostos de 12 milions "no serà suficient" per cobrir a tot l'alumnat vulnerable, que ha xifrat en uns 300.000 alumnes.

Gené ha assegurat que la crisi ha comportat un augment de la pobresa infantil, pel que ha reivindicat "assegurar els nivells de nutrició necessaris", i ha lamentat que de les 98.000 beques que calcula que es donaran aquest curs, només una de cada 4 és al 100%.

Un total de 93.662 alumnes catalans compten actualment amb una beca menjador, dels quals 71.997 veuen finançat la meitat del cost del menú escolar, mentre que 21.665 tenen una beca del 100% del cost, segons dades a 10 de gener de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat facilitades a Europa Press.

El departament liderat per Meritxell Ruiz ha negat que 300.000 alumnes requereixin d'aquesta prestació, perquè no tots els alumnes en una situació de vulnerabilitat utilitzen aquest servei, i ha subratllat que la partida de les beques-menjador és oberta i que suma tots els casos sobrevinguts amb necessitats.

"La Conselleria d'Ensenyament dóna compliment al mandat parlamentari i tots els alumnes que compleixen amb els requisits tenen beca-menjador", han assenyalat les mateixes fonts.